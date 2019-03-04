Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года

Первые зенитные ракетные комплексы С-350 поступят в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине в Ленинградской области в конце 2019 года. Об этом газете Вооруженных сил России "Красная звезда" сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

30 декабря стало впервые известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получат новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Помимо этого, в войска поступят около 10 комплексов ЗРК С-400 "Триумф" и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия "Панцирь-С".

С-350Е "Витязь" –– зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси спецавтомобиля БАЗ.

В 2018 году комплексы С-400 и "Панцирь-С" усилили ПВО в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях. В следующем году два комплекса С-400 поступят на вооружение ВКС.