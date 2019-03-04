СМИ: огневую мощь системы "Солнцепек" продемонстрируют на форуме "Армия-2019"

Тяжелая реактивная огнеметная установка БМ-1 системы ТОС-1А "Солнцепек" иракской армии в ходе боев с формированиями "Исламского государства" (Халифата) за город Тикрит. 28.03.2015.

В состав ТОС-1А входит боевая машина БМ-1, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т и боекомплект неуправляемых реактивных снарядов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Военные продемонстрируют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" в действии во время международного форума "Армия-2019". Об этом в пятницу сообщил газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Демонстрационная программа предусматривает показ возможностей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, а также действий огнеметного подразделения с использованием реактивных пехотных огнеметов РПО-А и дымовой машины ТДА-3", - сказал он.

По словам Кириллова, в динамической части программы подразделения войск РХБ защиты Западного военного округа будут уничтожать условного противника с применением ТОС-1А, и организовывать маскировку водной переправы с помощью дымовых машин ТДА-3.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" - это реактивная система залпового огня. В состав ТОС-1А входит боевая машина БМ-1, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т и боекомплект неуправляемых реактивных снарядов. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А по примененным техническим решениям, решаемым боевым задачам и боевой эффективности является уникальной разработкой и не имеет аналогов в мире.

Военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре Вооруженных сил "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.