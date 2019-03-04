В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
Внедрение перспективных решений при создании современных кораблей зачастую наталкивается на технологические ограничения судостроительных заводов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ) Валерий Половинкин.
По его мнению, "с этим связано и ограниченное использование композитных материалов в кораблестроении".
"Сначала нужно разработать технологии. Как рождались подводные лодки из титанового сплава? Они же трещали. Почему? Пока не были отработаны технологии сваривания. Некоторые наши решения конструкторские бюро не воспринимают не потому, что они не понимают значимости научных изысканий, а только с точки зрения того, что не могут заводы освоить некоторые технологии", — сказал научный руководитель.
Половинкин отметил, что проект крупного авианосца классического типа с атомной энергетической установкой (АЭУ) и оптимизированным корпусом, предложенный КГНЦ, позволил бы кораблю сократить сопротивление движению примерно на 20 процентов и, как следствие, увеличить на такую же долю запас мощности или топлива.
"Концепт-проект такого корабля был продемонстрирован, в том числе на выставках, и он вызвал неоднозначную оценку. Но целью работы было как раз вызвать интерес, завязать дискуссию, живое обсуждение", — сказал научный руководитель.
В феврале Половинкин сообщил, что в условиях Арктики среднестатистическая балльность за год составляет 4,5 балла, что делает невозможным применение высокоточных ракет малыми кораблями.
В июле 2018 года научный руководитель заявил, что России требуется минимум четыре авианосца (по два на Северный и Тихоокеанский флоты), которые раньше 2030-2035 годов построены не будут.
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
"...Некоторые наши решения конструкторские бюро не воспринимают не потому, что они не понимают значимости научных изысканий, а только с точки зрения того, что не могут заводы освоить некоторые технологии", — сказал научный руководитель.Причин, по которым "не воспринимают" может быть множество. Большинство из них - чисто субъективные. Чтобы "воспринимали" - карать нужно "неподецки". И конструкторов таких и соотв-х менеджеров. Это если в рамках командно-административной системы ситуёвину рассматривать. У нас в принципе она и есть, как и при эсэсэсэре. Отличие только в том, что собственность офшорная, а не народная.
Если бы система в машиностроении была рыночная и менеджмент был вменяемым, то можно было бы апеллировать рыночными критериями - снижение издержек производства, повышение уровня рабочих показателей и т.п.
Но в сфере ВПК-ОПК система почти везде по миру командно-административная условно рыночная. Где - более, где - менее. У нас - более командная, чем рыночная.
Это если в рамках командно-административной системы ситуёвину рассматривать. У нас в принципе она и есть, как и при эсэсэсэре.
ну это очень притянуто.
В СССР были разные периоды с разной системой. Как вы можете их сравнивать, смешав в кучу, мне не понятно.
Если иметь ввиду период НЭПа или
Если брать "сталинский" период, то не совпадает вообще. Во-первых потому, что главной целью предприятий ВПК тогда не являлось _получение прибыли_ и своевременное обслуживание долга. А сейчас является.
И если раньше система контролировалась жестко, то теперь опосредованно, через доли в УК и решения учредителей. Пусть и 100%, но далеко не у всех.
Если раньше задачей менеджмента предприятий было исключительно выполнение плана и, допустим, Лаврентий Павлович мог сконцентрировать усилия всего государства на нужных направлениях, то теперь далеко не так. Большая часть предприятий просто вынуждена думать о том, как зарабатывать и на госзаказах и на экспорте. О директивном подключении любого производителя к процессу можно даже не мечтать. Во-первых, потому как у него могут быть свои хозяева, своя экономическая жизнь, своё финансирование, свои долги и т.д. И никто по указке Кремля сверху это не решит. Для финансирования из бюджета любого уровня нужно заложить соответствующие строчки до того как бюджет будет принят.
И таких "мелочей" можно найти много. Было бы желание. В результате, современное управление далеко отстаёт по скорости принятия решений и их реализации. Потому и результаты такие.
Я не боготворю систему Сталина-Берии, поскольку она слишком персонозависимая. Если руководитель имеет целью решить поставленную задачу - она будет решена. Если руководитель туповат или система поражена коррупцией, то она будет работать как сейчас работает.
И это наивность полагать, что повышение степени свободы в принятии решений на местах сделает систему более эффективной. В условиях РФ она просто прекратит своё существование. Очень быстро.
В чисто рыночных, либеральных условиях можно процветать только находясь на вершине "пищевой цепи", технологического прогресса, имея базой исключительное превосходство в базовых отраслях промышленности. Пр-ва средств производства.
ну это очень притянуто.Безусловно. Но если рассматривать в координатах двух осей - по одной отложена степень командно-административности, по другой - рыночности. То и тогда и сейчас система командно-административная. Но это конечно, "две большие разницы")