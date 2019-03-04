В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"

Внедрение перспективных решений при создании современных кораблей зачастую наталкивается на технологические ограничения судостроительных заводов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ) Валерий Половинкин.

По его мнению, "с этим связано и ограниченное использование композитных материалов в кораблестроении".

"Сначала нужно разработать технологии. Как рождались подводные лодки из титанового сплава? Они же трещали. Почему? Пока не были отработаны технологии сваривания. Некоторые наши решения конструкторские бюро не воспринимают не потому, что они не понимают значимости научных изысканий, а только с точки зрения того, что не могут заводы освоить некоторые технологии", — сказал научный руководитель.

Половинкин отметил, что проект крупного авианосца классического типа с атомной энергетической установкой (АЭУ) и оптимизированным корпусом, предложенный КГНЦ, позволил бы кораблю сократить сопротивление движению примерно на 20 процентов и, как следствие, увеличить на такую же долю запас мощности или топлива.

"Концепт-проект такого корабля был продемонстрирован, в том числе на выставках, и он вызвал неоднозначную оценку. Но целью работы было как раз вызвать интерес, завязать дискуссию, живое обсуждение", — сказал научный руководитель.

В феврале Половинкин сообщил, что в условиях Арктики среднестатистическая балльность за год составляет 4,5 балла, что делает невозможным применение высокоточных ракет малыми кораблями.

В июле 2018 года научный руководитель заявил, что России требуется минимум четыре авианосца (по два на Северный и Тихоокеанский флоты), которые раньше 2030-2035 годов построены не будут.