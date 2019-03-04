Китайский десантный катамаран
Оригинал взят у коллеги в dambiev в Китайский десантный катамаран
На международной выставке вооружения и оборонной промышленности IDEX-2019, которая прошла в ОАЭ китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила макет перспективного десантного катамарана. При перевозке войск и грузов катамаран будет использовать подвижную палубу между двумя корпусами. Четыре гидравлических цилиндра будут поднимать и опускать десантную платформу.
Десантный катамаран предназначен для доставки и высадки на необорудованное побережье войск и техники с борта переспективного китайского ДВКД Тип 075.
Общие характеристики катамарана
Экипаж, чел.: 4;
Водоизмещение, т: 285;
Длина, м: 30;
Ширина, м: 9,8;
Скорость, уз.: 30;
Запас хода, миль: 1000;
Грузоподъемность, т: 130;
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