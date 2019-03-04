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04.03.2019
bmpd.livejournal.com

Китайский десантный катамаран

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Оригинал взят у коллеги в dambiev в Китайский десантный катамаран

На международной выставке вооружения и оборонной промышленности IDEX-2019, которая прошла в ОАЭ китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила макет перспективного десантного катамарана. При перевозке войск и грузов катамаран будет использовать подвижную палубу между двумя корпусами. Четыре гидравлических цилиндра будут поднимать и опускать десантную платформу.

Десантный катамаран предназначен для доставки и высадки на необорудованное побережье войск и техники с борта переспективного китайского ДВКД Тип 075.

Общие характеристики катамарана

Экипаж, чел.: 4;

Водоизмещение, т: 285;

Длина, м: 30;

Ширина, м: 9,8;

Скорость, уз.: 30;

Запас хода, миль: 1000;

Грузоподъемность, т: 130;

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
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2 комментария
№1
04.03.2019 10:09
Один в один с французским L-CAT. Нам бы такой  для перевозки грузов  на Сахалин и Курилы.
+1
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№2
04.03.2019 10:25
Забабахать мегамост за охулиарды типа Крымского и на Сахалин, и на на все Курилы )
+1
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