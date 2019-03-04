Америка рвется в Арктику

Когда Москве стоит ждать провокаций со стороны Вашингтона на Северном морском пути

Среди статей расходов американского федерального бюджета на текущий год, подписанного президентом США Дональдом Трампом 15 февраля с.г., есть и та, которую заинтересованные американские агентства, структуры и лица ждали десятки лет: Америка впервые за более чем 42 года будет строить новый тяжелый ледокол. Пока один, но в Конгрессе явно начинают усиливаться настроения построить больше.

"ПОЛЯРНЫЕ" КОРАБЛИ

Как и имеющиеся в строю два ледокола "Полар Стар" (Polar Star, WAGB-10) и "Хили" (Healy, WAGB-20) новый ледокол будет строиться для Береговой охраны США. Даже название новой программы звучит как "Polar Security Cutter" – традиционное наименование для патрульных кораблей американской Береговой охраны с добавленным в начале названия словом "Полярный".

Много лет идея построить для Соединенных Штатов новые тяжелые ледоколы не могла пробить себе дорогу в высших эшелонах власти.

Национальный научный фонд, неспособный вести исследования ни в Арктике, ни в Антарктике без ледоколов, бил тревогу все нулевые годы. В 2013-м Министерство внутренней безопасности, которому подчинена Береговая охрана, выпустило заявление, в котором прямо говорилось о том, что США нуждаются в новых ледоколах.

Были и другие примеры, но получить финансирование не удавалось. Разного рода встречи и беседы в профильных комитетах Конгресса стали для адмиралов почти что видом спорта, но год за годом желаемые новые ледоколы оставались только мечтой. И только в 2018 году забрезжили некие лучики надежды.

Во-первых, стало известно, что при проводке кораблей снабжения к американской антарктической станции Мак-Мёрдо ледокол "Полар Си" (Polar Sea, WAGB-11) буквально чуть не развалился – помимо серьезных отказов главной энергетической установки (ГЭУ) у корабля открылась течь корпуса, повлекшая за собой затопление машинного отделения, которое пришлось освобождать от ледяной воды, одновременно продолжая ремонт ГЭУ. Корпус корабля также пришлось ремонтировать силами экипажа на ходу. Эта информация стала достоянием общественности, как и то, что при невозможности использовать этот ледокол США не смогут снабжать свои научные станции в Антарктиде без иностранной помощи, причем скорее всего российской, что политически неприемлемо и рискованно.

Во-вторых, в поддержку начинания выступили ВМС США, заинтересованные в обеспечении действий своих надводных кораблей "на другой стороне" планеты – в Арктике. ВМС даже выпустили Запрос предложений, датированный 14 февраля 2018 года, предлагавший заинтересованным в поставке ледоколов компаниям направить ВМС свои технико-коммерческие предложения. В дальнейшем, однако, вопрос о постройке ледоколов ушел обратно "под крыло" Береговой охраны.

В-третьих, в очередном отчете Исследовательской службы Конгресса была собрана поистине критическая масса документов от различных американских организаций и структур, начиная от ВМС и заканчивая Национальным научным фондом, в которых указывалось на критическую значимость ледоколов для множества сфер деятельности США – от военной до научной. И в дальнейшем в отчетах такой информации не становилось меньше.

В-четвертых, Береговая охрана урезала аппетиты и затребовала не по миллиарду долларов на каждый корабль, а по 750 млн.

В итоге необходимость покупки аж шести ледоколов "полярного класса" была включена в Закон о национальной обороне 2019 года. Это, однако, была еще не победа, ведь закон это одно, а его финансирование – совсем другое. И действительно, в Палате представителей деньги на новые ледоколы сразу же попали под сокращение. С августа по конец 2018 года будущий ледокол опять был под вопросом, но произошедшие затем события все изменили.

ПОЗОР "СВОБОДНЫХ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ"

В начале 2018 года министр ВМС США Ричард Спенсер заявил, что по результатам совместного планирования им и начальником морских операций (командующим) ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном было принято решение о проведении летом 2019 года в Арктике, на российском Северном морском пути (СМП), так называемой операции по свободе мореплавания. Такая операция в исполнении США представляет собой вооруженную провокацию, когда военные корабли ВМС США пересекают участки территориальных вод других государств, злоупотребляя предусмотренным Конвенцией ООН по морскому праву, которую США даже не подписали, но выполнения положений которой они требуют от других стран, "правом мирного прохода". Причем право это реализуется в извращенной редакции американцев, которые самостоятельно выбирают, какие нормы "мирного прохода" надо выполнять, а какие нет, и даже самостоятельно определяют, где проходит граница территориальных вод той или иной страны.

В случае с СМП американцы планировали (и планируют) нарушить законные требования России о порядке прохождения СМП иностранными судами, требования, которые опять же прямо проистекают из Конвенции ООН по морскому праву.

В 1962—1967 годах американцы пытались провести такие провокации в арктических водах, например в проливе Вилькицкого, но технические поломки вынуждали их отказываться от своей затеи каждый раз, кроме одного, когда они все-таки зашли в советские территориальные воды, но быстро были вытеснены оттуда пограничниками. В дальнейшем вытеснение американских и канадских ледоколов из советской Арктики стало одной из задач Морских частей погранвойск КГБ СССР. Теперь американцы запланировали попробовать снова.

Спенсер заявил об этом дважды и прямым текстом: 8 января в Центре новой американской безопасности (CNAS) и 12 января в интервью Wall Street Journal. Тогда же Спенсер высказался на тему возможного воссоздания базы ВМС в Адаке на Алеутских островах и размещения там противолодочной авиации, тоже с прицелом в том числе и на Арктику.

А дальше…

А дальше действующий на тот момент комендант (командующий) Береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт заявил в ходе слушаний в Совете национальной безопасности о неспособности Береговой охраны подержать такие учения ледоколом, если будет необходимо. Из его слов следовало, что "Полар Стар" может сломаться в любой момент, и если это произойдет во время учений, то единственным способом спасти корабль или корабли из ледяного плена будет "обратиться к России". Информацию о таком высказывании адмирала 18 декабря 2018 года опубликовало издание Business Insider. Издание не пояснило, когда точно Цукунфт это сказал, но логично предположить, что до своей отставки в середине лета.

Большего потенциального унижения для американцев невозможно было представить, и ближе к концу года в словах старших офицеров Береговой охраны касательно будущего ледокола начал проявляться оптимизм.

Впрочем, 29 ноября 2018 года во время слушаний в Комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США основная масса его членов не прониклась необходимостью профинансировать ледокол в полном объеме. Тем не менее Береговая охрана, ВМС, сторонники сильного присутствия США в Арктике и другие поддерживающие строительство ледоколов силы не остановились, и борьба за деньги была продолжена. На этот раз – впервые за много лет – успешно.

ЛЕДОКОЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Процесс возвращения в бюджет расходов на ледокол особенного освещения в прессе не получил, тем приятнее был сюрприз: в финальной редакции бюджета, которая пошла на подпись президенту, было заложено даже больше, чем необходимо на головной корабль. И когда подпись Трампа была подставлена в нужном месте и проект бюджета стал законом о бюджете, эти цифры не изменились.

На ледокольные дела в 2019 календарном году Береговая охрана США получит следующие средства:

– целевой остаток на ледокольную программу с 2018 финансового (не путать с календарным) года – 19 млн долл. (возможно, уже получены, но еще точно не освоены);

– резервные денежные средства из бюджета кораблестроения ВМС, которые могут быть израсходованы Береговой охраной США при необходимости – 150 млн долл.;

– расходы на проектирование и постройку головного ледокола – 655 млн долл.;

– расходы на продление срока службы ледокола "Полар Стар" – 15 млн долл.

Таким образом, Береговая охрана сможет потратить на новый ледокол 824 млн долл., что даже больше чем надо, так как стоимость корабля по-прежнему оценивается в 750 млн долл. После утверждения бюджета постройку нового ледокола для Береговой охраны США могут отменить только совсем уж чрезвычайные обстоятельства.

Следует указать, что по-прежнему остаются в силе и планы на покупку трех ледоколов, – исследовательская служба Конгресса показывает, что "блоковая" покупка с финансированием серии оказывается выгоднее для бюджета, чем опциональное увеличение серии без предварительного плана. Таким образом, вполне возможно, что соответствующий контракт будет подписан сразу на три корабля, а не на один, просто финансирование будет поэтапным – исходя из выделенных средств. Впрочем, этот вопрос пока открыт.

В конце января сетевое издание Marine Link опубликовало интервью с ныне действующим комендантом Береговой охраны США адмиралом Карлом Шульцем. По его словам, Береговая охрана в части обеспечения ледоколами придерживается стратегии 6–3–1: шесть тяжелых ледоколов нужно иметь в идеале; над тем, чтобы получить три корабля, уже идет работа; один ледокол пока есть в наличии. "Полар Стар" уже почти полностью исчерпал отведенное ему время, но программа "Продление жизни" позволит сохранить его в строю еще некоторое время, чуть больше пяти лет. А в 2023 году в строй войдет уже головной корабль новой серии, за которым пойдут и другие.

Так, по всей видимости, и будет.

НА БАЗЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОЕКТА

Уже кое-что известно и о технических параметрах новых кораблей.

В основу корабля будет положен проект компании Fincantieri.

Корабль, согласно проекту, должен иметь длину 138 м, ширину 25 м и осадку 10,8 м. Как и у предшественников, у него будет вертолетная площадка и ангар на корме. Дальность плавания 12-узловым ходом составит 21,5 тыс. морских миль (около 39,8 тыс. км), а максимальная скорость – 15 узлов. Экипаж – 171 человек, автономность – до 80 суток.

Американские подводники постоянно отрабатывают в Арктике элементы боевой подготовки. Фото с сайта www.dvidshub.net

ГЭУ корабля будет выполнена дизель-электрической, системным интегратором по созданию ГЭУ и организации взаимодействия между подрядчиками выступит концерн Siemens. На борту корабля будут установлены все системы связи, разведки и боевого управления, обозначаемые модной аббревиатурой C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – командование, контроль, связь, компьютеры, наблюдение и разведка всех видов), которые несут вооруженные корабли Береговой охраны, такие, например, как океанский патрульный корабль типа "Легенд" (Legend). Таким образом, взаимодействие этого корабля с вооруженными кораблями Береговой охраны, а следовательно, и ВМС США будет технически обеспечено с самого начала.

Касательно оружия Fincantieri не публикует никаких данных, однако ранние спецификации, издаваемые Береговой охраной в ходе "пробных" запросов информации от производителей, требовали наличия на корабле нескольких, обычно четырех, пулеметов калибра 12,7 мм. Возможно, это будет реализовано и на новых ледоколах.

Как и все имеющиеся ледоколы, новый Polar security cutter – PSC – будет иметь на борту места для размещения научного оборудования и комплектных лабораторий разного назначения.

Естественно, что проект в ближайшее время будет скорректирован, что-то будет изменено, каких-то параметров не удастся достичь, другие окажутся выше расчетных, но в целом контуры проекта более или менее ясны. В итоге, как сказал адмирал Шульц, через шесть лет Америка будет представлена своими ледоколами в Антарктике, а через восемь или десять лет – и в Арктике. Такая уверенность Шульца вполне оправданна: теперь, когда деньги на ледоколы начали выделяться, дороги назад скорее всего уже не будет.

Ледоколами, однако, американцы не ограничиваются.

ОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

После озвученного в начале 2018 года желания вернуть противолодочную авиацию США в Адак, чтобы оттуда совершать патрульные полеты в Арктику, министр ВМС Спенсер продолжил направлять своих подчиненных в сторону обретения дополнительных возможностей в регионе. Пока ВМС мешают бюджетные ограничения, и тем не менее кое-какая работа идет.

В августе 2018 года министр Спенсер и адмирал Шульц, только что принявший командование Береговой охраной у адмирала Цукунфта, встретились на Аляске, в месте под названием "Порт-Клэренс", маленьком населенном пункте, где, по официальным данным, живет всего 24 человека. Когда-то в Порт-Клэренс была станция радионавигационной системы LORAN-C, но потом ее закрыли, а в 2010-м и вовсе разрушили антенную башню за ненадобностью, сделав станцию неиспользуемой по назначению. Теперь Спенсер и Шульц изучали на местности возможности по обустройству нового глубоководного порта на западе Аляски.

По замыслу американских руководителей, Береговая охрана и ВМС США могут воспользоваться новой, пока гипотетической, базой для расширения присутствия в Арктике. Развертывание базы в этом месте сильно облегчает то, что у Береговой охраны до сих пор сохраняется контроль за не используемой уже станцией LORAN-C, а рядом оборудована взлетно-посадочная полоса, при которой в нескольких маленьких зданиях даже примостился ни больше ни меньше как настоящий международный аэропорт. Правда, очень маленький.

Наличие сооружений и аэродрома, а также близость береговой черты действительно дают возможность довольно быстро обосноваться в этом месте как ВМС, так и Береговой охране. Пока это не сделано, но интерес обозначен. По крайней мере Шульц говорил об этом прямым текстом, как о ближайших планах на будущее. В той встрече также участвовал сенатор от штата Аляска Дэн Салливан, так что, когда придет время выбивать деньги, как минимум один голос в Сенате у Шульца уже будет.

В конце 2018 года, 6 декабря, находясь в Центре стратегических и международных исследований, министр ВМС Спенсер сделал заявление о необходимости расширения присутствия ВМС США в Арктике. "Арктика, это та зона, леди и джентльмены, на которой мы должны сфокусироваться", – заявил Спенсер и еще раз подтвердил необходимость в новом "стратегическом" порту в Арктике или рядом, а также необходимость проведения учений по "свободе мореплавания", причем на этот раз через Северо-западный проход, признания контроля над которым добивается Канада. Спенсер также подчеркнул, что, хотя американские подлодки действуют в Арктике с 60-х годов прошлого века и регулярно проводят там подледные учения, флоту следует разместить там "более заметные" средства, которые имели бы потенциал сдерживания против России. Также Спенсер упомянул о том, что ледовый покров сокращается, ранее недоступные полезные ископаемые становятся доступными. Но при этом "все впереди нас", сказал Спенсер.

Однако, как отметил Спенсер, присутствие в Арктике потребует денег, но президент Трамп поддерживает вложения в это направление. Теперь, по словам Спенсера, нужно "продать этот бизнес-план нашим представителям (Палате представителей Конгресса. – "НГ")". Таким образом, ВМС США следом за Береговой охраной будут добиваться финансирования своего присутствия в Арктике.

НОВАЯ ЭКСПАНСИЯ

Все вышеперечисленное говорит о том, что Соединенные Штаты – пусть и медленно, но верно – начинают свое продвижение на Север. И к этому процессу стоит отнестись серьезно. Первые робкие шаги американцев в этом направлении могут вызвать ухмылку, но нельзя их недооценивать.

Надо сразу же сказать, что экономическую гонку в Арктике Америка проиграла: у нее никогда не будет своего северного морского пути, по крайней мере пока существует Канада, а нефтедобычу в Арктике американцы ликвидировали сами по соображениям защиты окружающей среды. Это означает, что в обозримом будущем они не смогут сравниться с Россией по наличию инфраструктуры в регионе, по наличию в нем экономически эффективного населения и по уровню развития местной экономики. Скорее всего американцам довольно долго придется довольствоваться арктическими круизными судами, возящими по Северо-западному проходу туристов.

Но кто сказал, что их экспансия обязательно должна быть экономической?

Все планируемые ледоколы, которые будут построены для Береговой охраны США – это военные корабли, пусть и почти не вооруженные. И, если верить тому, что в начале года говорил министр ВМС США, они в том числе будут заниматься обеспечением провокаций ВМС США, главным образом по отношению к России, либо вообще непосредственно участвовать в этих провокациях. И если американцы перезапустят базу Адак, то полеты американских патрульных самолетов вблизи российских военных баз теперь начнутся и в восточной части Северного ледовитого океана (у Камчатки и в Беринговом море они будут даже чаще).

У России в любом случае будет больше ледоколов, но наши ледоколы – это в основном гражданские суда, выполняющие работу на судоходных линиях. Американцы же будут искать, куда "пристроить" свои экипажи, которым не надо постоянно проводить ни танкеры, ни балкеры, и которыми Россию можно будет "проверять на прочность". Чисто военных ледоколов у нас немного.

Нам придется готовиться к этим провокациям и отнестись к ним и их авторам серьезно. Еще в 70-х годах ХХ века никто бы не смог предположить, что американские подводные лодки будут полностью и безоговорочно доминировать под водой в Арктике и что "чужая территория" для наших подлодок будет начинаться сразу же после выхода из базы, еще в своих террводах. Но теперь это так. Они добивались этого десятки лет и добились. Им пришлось приложить огромные усилия, много рисковать, проявить недюжинное упорство и потратить массу времени, но они в итоге этого добились. Подводная среда в Арктике контролируется американцами полностью и безоговорочно.

Стоит серьезно отнестись и к их планам добиться такого же доминирования и на поверхности воды, а не только под ней. Нет никаких оснований считать, что они сильно изменились со времен холодной войны, а значит, как бы смешно ни выглядели их первые шаги, но закончиться все может серьезной схваткой, которую нам нельзя проиграть. Конкурировать с Северным морским путем американцы и канадцы не смогут, но смогут нам многое испортить, если захотят. Этого нельзя допустить. Тем более что заявлений об отмене "операций по свободе мореплавания" американских кораблей на СМП летом 2019 года никто пока не делал.

Поворот Америки лицом к Арктике начался. Это обещает быть всерьез и надолго, и мы должны учитывать этот факт во всех своих планах на будущее.

Александр Анатольевич Тимохин – журналист.