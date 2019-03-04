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04.03.2019
Известия.ru

США предложат талибам вывести войска из Афганистана через пять лет

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Yaqoub Azorda

Пентагон подготовил план вывода войск из Афганистана в предстоящие три–пять лет.

Он предназначен для того, чтобы облегчить переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Как пишет газета The New York Times, министерство обороны США обсудило этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в позитивном ключе.

В частности, как уже сообщалось, предлагается вдвое сократить численность контингента США, составляющего 14 тыс. военнослужащих. Оставшимся будет поставлена задача сосредоточиться исключительно на борьбе с терроризмом.

Задача обучения и подготовки афганских военнослужащих и сил безопасности будет возложена на контингенты стран Европы и Австралии общей численностью 8,6 тыс. человек.

Всего в Афганистане дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО, но они не участвуют в операциях, а выступают в роли военных советников. США проводят в Афганистане операцию против боевиков с 2001 года. Это самая длительная военная кампания в истории страны.

16 февраля глава Центрального командования ВС США Джозеф Вотел заявил, что сокращение контингента произойдет вне зависимости от того, удастся ли Вашингтону заключить мирное соглашение с боевиками.

2 января Трамп заявил, что распад СССР произошел из-за входа советских войск в Афганистан. По его словам, Советский Союз обанкротился в результате боевых действий.

 

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Страны
Австpалия
Афганистан
Россия
США
Проекты
NATO
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ИНДИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ ("THE WASHINGTON TIMES", США)
1 комментарий
№1
04.03.2019 11:08
Цитата, q
США предложат талибам вывести войска из Афганистана через пять лет
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