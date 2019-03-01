Выпускников военных вузов будут оценивать на экзаменах по практическим навыкам

Одним из важных аспектов должна стать корректировка содержания обучения в части изучения опыта боевого применения войск при выполнении задач за пределами страны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Оценка за практические действия курсантов и слушателей станет определяющей на выпускных экзаменах в высших военных учебных заведениях. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России со ссылкой на начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-полковника Виктора Горемыкина.

По информации военного ведомства, в этот же день на сборах заинтересованных органов управления были обозначены основные направления по проведению государственных испытаний для выпускников этого года.

"Темпы перевооружения армии и флота предъявляют повышенные требования к качеству подготовки военных кадров <...> Оценка за практические действия слушателя или курсанта является определяющей, так как практические вопросы позволяют определить уровень компетенций выпускника, прежде всего - военно-профессиональных", - процитировали в военном ведомстве Горемыкина.

По его словам, одним из важных аспектов должна стать корректировка содержания обучения в части изучения опыта боевого применения войск при выполнении задач за пределами Российской Федерации. Также начальник Главного управления кадров подчеркнул необходимость знаний по применению робототехнических комплексов военного назначения при подготовке выпускников.

Как сообщили в Минобороны России, в сборах приняли участие более 100 генералов и офицеров, председателей экзаменационных комиссий и старших по ВУЗам, а также свыше 300 представителей войск, вузов и их филиалов смогли принять участие в совещании с помощью видео-конференц-связи на более чем 50 площадках от Калининграда до Владивостока.

Сегодня в 28 вузах военных вузах и восьми их филиалах обучается более 60 тыс. слушателей и курсантов, проходят службу и работают около 11 тыс. докторов и кандидатов наук. С 2016 года подготовка в вузах переведена на обучение с помощью электронных образовательных ресурсов - это более 12 тыс. электронных изданий, включая 103 базовых электронных учебника.