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01.03.2019
ТАСС

"Военторг" выбрал дизайнеров для бренда "Армия России"

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Военторг
Торговая марка Военторг (Voentorg).
Источник изображения: https://content.onliner.by/

Первое место жюри конкурса отдало Ариане Мохаммади, которая представила коллекцию "Проспект мира"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Коллекции трех новых дизайнеров, победивших во всероссийском конкурсе одежды "Армия России - стиль жизни", появятся в "Военторге".

В финал конкурса, о проведении которого было объявлено весной 2018 года, из многих десятков конкурсантов вышли 18 дизайнеров. В четверг они представили свои коллекции в Москве.

"Сегодня поистине историческое событие, потому что мы на этом подиуме даем старт [новым дизайнерам] и одновременно подводим итоги первого всероссийского дизайнерского конкурса патриотической одежды, что очень и очень важно. Наша марка "Армия России" достаточно молодая, ей всего четыре года, но она семимильными шагами идет по всей стране", - сказал заместитель министра обороны Андрей Картаполов, открывая финал конкурса.

По его словам, одежда бренда "Армия России" настолько популярна, что в канун Дня защитника Отечества "практически все магазины вынесли полностью". По мнению замминистра, такой ажиотаж объясняется тем, что это модная, интересная, яркая и в то же время нужная одежда.

"Но мы понимаем, что нам нельзя останавливаться на достигнутом, нам надо идти вперед. И вот этот импульс для дальнейшего движения призван дать конкурс, который сегодня завершается", - подчеркнул он.

В жюри вошли ректор РГУ имени А.Н. Косыгина Валерий Белгородский, народный артист России Игорь Бутман, тележурналист, президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов, российская телеведущая, победительница конкурса "Мисс Вселенная" Оксана Федорова и другие. Председателем жюри стал заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

Победители конкурса

Первое место жюри отдало Ариане Мохаммади, которая представила коллекцию "Проспект мира". Лейтмотивом коллекции стала любовь к родине, а также брутальная красота и скорость российских самолетов.

Серебро досталось Кристине Колп с коллекцией "Верность Отчизне", вдохновленной подвигами героев прошлых лет, которые в наше время служат примером доблести и верности родине.

На третьем месте - Анастасия Филиппова с работой "Тени на асфальте". В основу коллекции легла история про испытание ядерного оружия в Семипалатинске. В моделях использованы светоотражающие элементы и авторские принты с изображением ядерного испытания.

Победители получили денежные призы в размере 350 тыс. рублей, 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Их авторские коллекции будут пошиты на производственном комбинате "Военторга" и представлены в магазинах "Армия России". Также победители смогут заключить контракт на работу в структуре "Военторга", а завоевавший первое место дизайнер - образовательный грант в одном из профильных учебных заведений.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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