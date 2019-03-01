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01.03.2019
Интерфакс-АВН

"Военторг" выбрал дизайнеров для бренда "Армия России" на всероссийском конкурсе

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Военторг
Мужская одежда бренда "Армия России" сезона осень-зима 2016-2017 представленная "Военторгом" в рамках форума "Армия-2016".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Коллекции трех новых дизайнеров, победивших во всероссийском конкурсе одежды "Армия России - стиль жизни", появятся в "Военторге".

О проведении конкурса было объявлено весной прошлого года, в результате из многих десятков конкурсантов в финал вышли 18 дизайнеров, которые в четверг представили свои коллекции, посвященные военной тематике, в Москве.

"Сегодня поистине историческое событие, потому что мы на этом подиуме даем старт [новым дизайнерам] и одновременно подводим итоги первого всероссийского дизайнерского конкурса патриотической одежды, что очень и очень важно. Наша марка "Армия России" достаточно молодая, ей всего четыре года, но она семимильными шагами идет по всей стране", - сказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, открывая финал конкурса.

По его словам, одежда бренда "Армия России" настолько популярна, что в канун Дня защитника Отечества "практически все магазины вынесли полностью". По мнению замминистра, такой ажиотаж объясняется тем, что это модная, интересная, яркая и в то же время нужная одежда.

"Но мы понимаем, что нам нельзя останавливаться на достигнутом, нам надо идти вперед. И вот этот импульс для дальнейшего движения призван дать конкурс, который сегодня завершается", - подчеркнул он.

В жюри вошли ректор РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, народный артист России Игорь Бутман, тележурналист, президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов, российская телеведущая, победительница конкурса "Мисс Вселенная" Оксана Федорова и другие. Председателем жюри стал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Первое место жюри отдало Ариане Мохаммади, которая представила коллекцию "Проспект мира". Лейтмотивом коллекции стала любовь к родине, а также брутальная красота и скорость российских самолетов.

"Серебро" досталось Кристине Колп с коллекцией "Верность Отчизне", вдохновленной подвигами героев прошлых лет, которые в наше время служат примером доблести и верности родине.

На третьем месте - Анастасия Филиппова с работой "Тени на асфальте". В основу коллекции легла история про испытание ядерного оружия в Семипалатинске. В моделях использованы светоотражающие элементы и авторские принты с изображением ядерного испытания.

Победители получат денежные призы в размере 350 тыс. рублей, 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.

Их авторские коллекции будут пошиты на производственном комбинате "Военторга" и представлены в магазинах "Армия России". Также победители смогут заключить контракт на работу в структуре "Военторга", а завоевавший первое место дизайнер - образовательный грант в одном из профильных учебных заведений.

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