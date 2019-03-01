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01.03.2019
Известия.ru

На единственном российском авианосце сменили командира

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Капитан второго ранга Ярослав Адамов назначен командиром единственного российского тяжелого авианосца "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) ВМФ России.

Ранее он исполнял обязанности старшего помощника командира корабля капитана первого ранга Сергея Артамонова. Последний командовал крейсером около восьми лет, дольше всех своих предшественников, и недавно был назначен на вышестоящую воинскую должность в штабе СФ, пишет "РИА Новости".

Под командованием Артамонова "Адмирал Кузнецов" совершил несколько дальних походов в Средиземное море. Во время одного из них впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера успешно выполнила операцию по нанесению ударов по объектам незаконных вооруженных формирований в Сирии.

В настоящее время крейсер находится на ремонте, который планируют завершить в следующем году. В состав флота авианосец, как ожидается, вернется в 2021 году.

26 февраля представитель Военно-морского флота России Игорь Дыгало сообщил о начале строительства малого ракетного корабля (МРК) "Туча" проекта 22800 "Каракурт" на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане. Это многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль малого водоизмещения ближней морской зоны, предназначенный для ведения боевых действий и выполнения различных задач в мирное время.

 

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22800 МРК
Авианосец
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