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01.03.2019
ТАСС

Посол США в РФ: эксперимент SIRIUS станет примером российско-американского сотрудничества

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SIRIUS-17
Члены экипажа во время проведения эксперимента SIRIUS-17.
Источник изображения: © ИМБП

Его целью служит подготовка к полетам в дальний космос

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Проведение изоляционного эксперимента SIRIUS, который должен начаться в марте 2019 года на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) в Москве, послужит примером для российско-американского сотрудничества и в других областях. Такое мнение высказал посол США в Москве Джон Хантсман во время встречи с кандидатами в экипаж международного эксперимента SIRIUS.

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) - серия экспериментов, которая реализуется на базе Института медико-биологических проблем РАН для подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway).

"Ваша совместная миссия также послужит важным примером для сотрудничества в других областях, в которых россияне и американцы могут работать сообща над достижением общих целей", - приводятся слова посла в четверг в Twitter посольства США в России.


Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Экипаж провел более 60 разных экспериментов, "поймал" спутники рукой-манипулятором, управлял ровером на поверхности "Луны". Второй эксперимент по четырехмесячной изоляции стартует 19 марта, затем планируется восьмимесячный эксперимент, а затем - годовой.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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