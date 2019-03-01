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01.03.2019
ТАСС

Руанда запустила в космос свой первый спутник

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Пуск ракеты Союз-2.1б с космодрома Плесецк. Архивное фото
Пуск ракеты Союз-2.1б с космодрома Плесецк. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /

Аппарат должен обеспечить доступ школ страны к широкополосному интернету

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Руанда запустила в четверг в космос свой первый в истории спутник - "Исьерекезо". Как сообщила руандийская газета The New Times, он входил в число шести аппаратов британской телекоммуникационной компании OneWeb, которые были выведены на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Спутник предназначен для обеспечения школ Руанды широкополосным интернетом.

Первой услугами спутника сможет воспользоваться школа на небольшом руандийском острове Нкомбо на озере Киву.

Как и во многих других частях Африки, в Руанде обеспечение доступа к интернету сталкивается с проблемами прокладки кабеля в труднодоступной местности, и предпочтение отдается беспроводной связи. Кроме того, кабельная связь обходится намного дороже, в случае с Руандой доступ к широкополосному интернету стоил бы около $2 млрд.

Ранее глава OneWeb Грег Уайлер сообщил, что все шесть запущенных ракетой "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру спутников успешно функционируют.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Руанда
Франция
Проекты
ИТ
Союз-2 РН
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