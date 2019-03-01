На МКС впервые протестировали космические огнетушители

Эксперимент провел космонавт Олег Кононенко

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Кононенко впервые провел на Международной космической станции (МКС) тест космических огнетушителей. Об этом сообщил в четверг Роскосмос на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Космонавт Олег Кононенко испытал их [огнетушителей] работоспособность с согласия Земли во время плановой замены, которая происходит регулярно", - сообщила госкорпорация.

(function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-30315369_324277", -30315369, 324277, 'K1kq14YvBFkbpiwUrMkbvbUTOkA'); }()); В Роскосмосе уточнили, что за 20-летнюю историю станции на смену старым ручным огнетушителям, которые удалялись с борта, сразу же приходили новые, "но до сих пор их работа не была опробована".

"Кстати, на разных сегментах станции для борьбы с огнем подготовлены разные огнетушители. На американском - углекислотные (аналогичные земным), а российский сегмент оборудован жидкостными. Они содержат смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя", - отмечается в сообщении.

Эта смесь безвредна для людей и безопасна для электроприборов и проводов, так как дистиллированная вода не электропроводна. "Пена из огнетушителя не разлетается в невесомости по всей станции, а прилипает к поверхностям стен и приборов за счет клеевых присадок, чтобы ее было проще убрать после того, как пожар побежден", - говорится в публикации.

На этой неделе космонавт Кононенко также начал монтаж оборудования широкополосной системы связи. "Вскоре на российском сегменте будет свой Ku-band, а значит и возможность снятия с борта больших массивов научной информации" - сообщили в Роскосмосе, добавив, что работы по установке оборудования запланированы на всю неделю.