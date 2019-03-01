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ТАСС

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" поменялся командир

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Во время торжественной встречи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Североморске. 9 февраля 2017
Во время торжественной встречи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Североморске. 9 февраля 2017.
Источник изображения: © РИА Новости,

Флагман возглавил капитан второго ранга Ярослав Адамов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" получил нового командира, флагман возглавил капитан второго ранга Ярослав Адамов. Об этом сообщили  в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня на флагманском корабле ВМФ России - тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" состоялась церемония прощания с экипажем прежнего командира - капитана первого ранга Сергея Артамонова. Новым командиром авианесущего крейсера стал капитан второго ранга Ярослав Адамов", - проинформировали на флоте, уточнив, что Артамонов перешел на вышестоящую воинскую должность в штабе Северного флота.

Ярослав Адамов до назначения исполнял обязанности старшего помощника командира корабля.

Под руководством прежнего командира крейсер "Адмирал Кузнецов" совершил дальний поход, в ходе которого впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера выполнила задачи по ликвидации объектов террористов в Сирии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
СФ
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