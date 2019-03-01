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01.03.2019
Российская газета

В России представлен новый вариант боевой экипировки "Ратник"

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Третий вариант экипировки "Ратник" состоит из более 65 элементов. В их числе - системы безопасности.
Третий вариант экипировки "Ратник" состоит из более 65 элементов. В их числе - системы безопасности.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

В Минобороны прорабатывают решение передать в воинские части и соединения усовершенствованный вариант новой боевой экипировки "Ратник". Только в этом году более тысячи таких комплектов - "Ратник-3" - уже поступили в войска. В первую очередь они достались разведчикам и снайперам.

Вот как о достоинствах нового "Ратника" ранее высказался главком Сухопутных войск Олег Салюков. По его словам, в результате доработки вес носимой экипировки сократился почти в полтора раза - с 34 до 24 килограммов. Кроме того, в 1,2 раза повысилась эффективность входящего в комплект стрелкового оружия. Уровень защиты общевойсковых бронежилетов конструкторы подняли с третьего до шестого класса.

Но, пожалуй, главное, что систему управления и средства связи новой боевой амуниции удалось интегрировать с другими ее элементами. Это позволит солдатам и офицерам выполнять боевые задачи в любое время суток и при различных климатических условиях. По оценке экспертов, эффективность их действий возрастет, по меньшей мере, в полтора-два раза.

Новая боевая экипировка условно разделена на системы защиты, поражения, жизне- и энергообеспечения. В общей сложности "Ратник" предусматривает использование более 150 компонентов.

В этом списке - различные бронешлемы и бронежилеты, боевой комбинезон, гарнитура с активной системой защиты слуха, защитные очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов. В качестве оружия можно использовать гранатомет, автомат или снайперскую винтовку.

"Ратник-3" предусматривает наличие электронного забрала, что повысит точность стрельбы из личного оружия за счет его наведения на цель по лазерному лучу

Новую экипировку дополняют боеприпасы, боевой многофункциональный нож, универсальные приборы разведки, малогабаритный бинокль, светосигнальный фонарь, ударостойкие и водонепроницаемые часы, зимний и летний двусторонние маскировочные комплекты, унифицированные оптический и тепловизионный прицелы.

В амуницию также входят автономный источник тепла, рейдовый рюкзак, индивидуальный водяной фильтр, средства защиты органов дыхания, специальной обработки и первой медицинской помощи.

Уникальность "Ратника" заключается в том, что различные его элементы подходят как для обычного стрелка, так и разведчика, механика-водителя, других специалистов. Более половины компонентов новой боевой амуниции разработали впервые, остальные модернизировали.

"Ратник-3" должен повысить мобильность бойца за счет использования экзоскелетов и снижения массы носимой части амуниции экипировки до 20 кг.

Кроме того, этот вариант предусматривает наличие электронного забрала, что повысит точность стрельбы из личного оружия за счет его наведения на цель по лазерному лучу. Эксперты утверждают, что применять новую экипировку можно будет и в Арктике.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Ратник-3
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Проекты
Арктика
Медицина
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