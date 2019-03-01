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01.03.2019
РИА Новости

На авианосце "Адмирал Кузнецов" сменили командира

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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На флагманском корабле ВМФ России — тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — сменили командира, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

На должность назначен капитан 2 ранга Ярослав Адамов. Прежний командир — капитан 1 ранга Сергей Артамонов — переведен на вышестоящую должность в штабе Северного флота.

Адамов в течение нескольких лет исполнял обязанности старшего помощника командира корабля.

Артамонов прибыл на крейсер лейтенантом и прошел весь путь до командира. Он командовал кораблем около восьми лет — дольше, чем кто-либо другой.

Под его командованием "Адмирал Кузнецов" совершил несколько дальних походов в Средиземное море.

Во время последнего из них впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера успешно отработала боевое применение по объектам незаконных формирований на территории Сирии.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
СФ
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