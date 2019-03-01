Набсовет Роскосмоса согласовал назначение гендиректоров трех предприятий госкорпорации

РКК "Энергия" возглавит Николай Севастьянов, ЦЭНКИ - Андрей Охлопков и ЦНИИмаш - Сергей Коблов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса под председательством вице-премьера Юрия Борисова согласовал назначения гендиректоров РКК "Энергия", ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) и ФГУП "ЦНИИмаш". Об этом сообщили в четверг в аппарате Борисова по итогам заседания совета.

"Были согласованы назначения трех гендиректоров: ПАО "РКК "Энергия" - Николай Севастьянов, ФГУП "ЦЭНКИ" - Андрей Охлопков и ФГУП "ЦНИИмаш" - Сергей Коблов", - сказали в аппарате вице-премьера.

25 января в ЦНИИмаш прошел конкурс на замещение должности генерального директора, его победителем стал Сергей Коблов. Позже он был назначен на эту должность.

Николай Севастьянов стал исполняющим обязанности генерального директора в конце января 2019 года. На этом посту он сменил Сергея Романова, который остался на предприятии. Тогда же генеральным директором Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) был назначен Андрей Охлопков по итогам конкурса.