Войти
01.03.2019
ТАСС

Набсовет Роскосмоса согласовал назначение гендиректоров трех предприятий госкорпорации

468
0
0
Николай Севастьянов
Николай Севастьянов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

РКК "Энергия" возглавит Николай Севастьянов, ЦЭНКИ - Андрей Охлопков и ЦНИИмаш - Сергей Коблов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса под председательством вице-премьера Юрия Борисова согласовал назначения гендиректоров РКК "Энергия", ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) и ФГУП "ЦНИИмаш". Об этом сообщили в четверг в аппарате Борисова по итогам заседания совета.

"Были согласованы назначения трех гендиректоров: ПАО "РКК "Энергия" - Николай Севастьянов, ФГУП "ЦЭНКИ" - Андрей Охлопков и ФГУП "ЦНИИмаш" - Сергей Коблов", - сказали в аппарате вице-премьера.

25 января в ЦНИИмаш прошел конкурс на замещение должности генерального директора, его победителем стал Сергей Коблов. Позже он был назначен на эту должность.

Николай Севастьянов стал исполняющим обязанности генерального директора в конце января 2019 года. На этом посту он сменил Сергея Романова, который остался на предприятии. Тогда же генеральным директором Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) был назначен Андрей Охлопков по итогам конкурса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Севастьянов Николай
Похожие новости
28.01.2019
Роскосмос в поисках новой стратегии развития
25.01.2019
ЦНИИмаш может возглавить выходец из Минобороны Сергей Коблов
25.01.2019
РКК "Энергия" подтвердила смену главы корпорации
03.10.2018
Рогозин подтвердил, что РКК "Энергия" исключила версию повреждения "Союза" из-за брака
27.07.2018
Повелитель батута
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 11:30
  • 3
Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции
  • 01.03 11:29
  • 18
Появилось видео нового боевого робота РФ
  • 01.03 10:58
  • 41
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 01.03 10:55
  • 13
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 01.03 10:43
  • 1
"Циркону" не страшна ни одна ПВО
  • 01.03 10:37
  • 2
"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане
  • 01.03 09:24
  • 1
ПТРК Nag сам находит цель: Индия обладает оружием, которого нет у России
  • 01.03 09:04
  • 1
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
  • 01.03 08:58
  • 1
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 01.03 08:25
  • 3
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 01.03 08:08
  • 13
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 01.03 07:14
  • 1
Размышления о СR929: Почему Китай разрабатывает "короля воздуха" совместно с Россией? (Феникс, Китай)
  • 01.03 06:19
  • 7
Меркава Mk.4 против Т-90М - у кого больше шансов на превосходство
  • 01.03 03:17
  • 1
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали "настоящий боевой дебют"
  • 01.03 03:11
  • 1
Полет в никуда