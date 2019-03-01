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01.03.2019
ТАСС

Глава Arianespace назвал ракету-носитель "Союз" легендарной

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Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник изображения: © REUTERS/Christian Hartmann

Также Стефан Исраэль отметил, что бортовым камерам удалось снять "впечатляющие кадры отделения" спутников во время успешного запуска ракеты

ТАСС, 28 февраля. Глава компании Arianespace (предоставляет услуги по космическим запускам на коммерческой основе с космодрома Куру) Стефан Исраэль посчитал российскую ракету-носитель легендарной. Об этом он написал в публикации к видео отделения спутников OneWeb от разгонного блока "Фрегат".

"Прокатись на легендарном "Союзе"! - написал Исраэль на своей странице в Twitter.


Он также отметил, что бортовым камерам удалось снять "впечатляющие кадры отделения" спутников во время успешного запуска, во время которого были выведены на орбиту шесть космических аппаратов OneWeb. К записи прикреплено видео, на котором запечатлен этот момент.

Позже эти же кадры выложил на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета "Союз-СТ-Б" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке "Фрегат" механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
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Источник: специалисты РФ устраняют дефект в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру
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