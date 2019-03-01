Офицер ЧФ получил 10 лет за шпионаж в пользу Украины

Военнослужащий Черноморского флота майор Д. Долгополов и его гражданская супруга А. Сухоносова (имена не уточняются) осуждены за шпионаж в пользу Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд 28 февраля. Долгополов получил 10 лет строгого режима, Сухоносова - 9 лет общего режима. Они признаны виновными в государственной измене. Моряк, как установил суд, выдал государственную тайну, а его гражданская жена осуществляла преступные действия в форме шпионажа.

ФСБ задержала супругов в сентябре 2017 года в Симферополе.

Отмечается, что они полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд установил, что Долгополов за вознаграждение работал на военную разведку Минобороны Украины. К конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой, как установил суд, его привлекла супруга, завербованная сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Игорем Клименко.

"Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - рассказали в ФСБ.