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01.03.2019
Российская газета

"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане

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Источник изображения: rg.ru

Израильские бомбы оказались неэффективными во время удара индийских ВВС по предполагаемому лагерю боевиков на пакистанской территории.

В Сети появляется все больше данных о том, что применявшиеся самолетами Mirage 2000 "умные" боеприпасы SPICE отклонились от цели и взорвались в 200 метрах от ближайших строений. По некоторым источникам, они и вовсе упали в километре от объекта.

Разумеется, при такой "точности" говорить о каком-либо серьезном ущербе не приходится - ударная волна разве что могла выбить стекла, да и то - не факт.

Модульные SPICE имеют развитую систему наведения, состоящую из оптоэлектронных датчиков и спутниковой навигации. Однако вся эта сложная начинка в данном случае оказалась бесполезной.

По некоторым данным, на ударных крылатых машинах, принимавших участие в этой операции, также были израильские контейнеры целеуказания и средства радиоэлектронной борьбы.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Продукция
Mirage-2000
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2 комментария
№1
01.03.2019 10:31
Как говорится, если руки кривые, то можешь ты им что хочешь давать, результат один......
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№2
01.03.2019 10:37
Ну и куда подевались израильские тролли, перемогавшие над российским вооружением?
0
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