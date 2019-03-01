"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане

Израильские бомбы оказались неэффективными во время удара индийских ВВС по предполагаемому лагерю боевиков на пакистанской территории.

В Сети появляется все больше данных о том, что применявшиеся самолетами Mirage 2000 "умные" боеприпасы SPICE отклонились от цели и взорвались в 200 метрах от ближайших строений. По некоторым источникам, они и вовсе упали в километре от объекта.

Разумеется, при такой "точности" говорить о каком-либо серьезном ущербе не приходится - ударная волна разве что могла выбить стекла, да и то - не факт.

Модульные SPICE имеют развитую систему наведения, состоящую из оптоэлектронных датчиков и спутниковой навигации. Однако вся эта сложная начинка в данном случае оказалась бесполезной.

По некоторым данным, на ударных крылатых машинах, принимавших участие в этой операции, также были израильские контейнеры целеуказания и средства радиоэлектронной борьбы.

Reporting from the site of Indian bombing in the Pakistani village of Jaba today, for @AJEnglish. It appears two bombs impacted in uninhabited forest, two in a farmer's field. One minor injury, none killed. More to follow. pic.twitter.com/HfrTlPzXLe — Asad Hashim (@AsadHashim) 27 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

Алексей Брусилов