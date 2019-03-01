В США призывают создать противоракетные космические сенсоры

Военное руководство США продолжает призывать к созданию сенсорного слоя в космосе, который бы позволил обнаруживать и отслеживать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Кроме того, необходимо модернизировать уже существующие сигнальные и разведывательные системы.

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Во вторник перед сенатской комиссией по делам вооруженных сил выступили глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен и глава Северного командования ВС США и командование воздушно-космической обороны Североамериканского континента генерал Терренс О’Шонесси. Они заявили, что морские радиолокационные установки могут быть использованы для обнаружения ракет, угрожающих Штатам.

"Нам необходимо вложить наши знания в повышение общей осведомленности об угрозах. Прямо сейчас нам нужно инвестировать в комплексную систему подводной разведки и противолодочного наблюдения (Integrated Undersea Surveillance System, IUSS), которая почти атрофировалась за последние годы. Она играет важную роль для безопасности континентальной части США", - сказал О’Шонесси.

Технология IUSS была разработана в 1950-х годах. Тогда она использовалась для отслеживания подводных лодок и сбора "акустической и гидрографической информации", согласно заявлениями ВМС США. Позже на базе IUSS была разработана система гидроакустического наблюдения (Sound Surveillance System, SOSUS), которую и собираются модернизировать.

По окончанию холодной войны, когда отношения между США и Россией можно было назвать относительно дружескими (по крайней мере, так преподносилась ситуация тогдашним руководством), были убраны радары с базы ВВС Робинс в штате Джорджия и с аэродрома Эльдорадо в Техасе. По словам Хайтена, это резко увеличило уязвимость южного побережья США.

Теперь ни один из американских радаров не отслеживает происходящее на юге. Мы устанавливаем новый радар на Гавайских островах и еще один - в Аляске, чтобы защититься от северокорейской угрозы.

Хайтен считает, что Штатам необходимо обратить внимание на космос – пространство, где нет ни одной радиолокационной установки.

"В мире не так много островов. Даже если мы поставим радар на каждом из них, мы не сможет защитить всю поверхность земного шара. Поэтому нам необходимо выходить в космос"

, - сказал глава Страткома.

Американское министерство обороны уже давно вынашивает планы по созданию сенсоров для отслеживания пусков ракет, которые можно было бы разместить в космосе. Пентагон хочет иметь возможность первыми узнавать о запусках "практически из любой точки земной поверхности", согласно обзору по противоракетной обороне от 2019-го года.

Такие сенсоры смогут иметь "гибкий план перемещения в отличие от установок, находящихся на земле", и отслеживать полет ракеты от начала до конца.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что в предложения Пентагона в бюджет на 2020-й год будет включены затраты на создание противоракетных технологий, применимых в космосе.

Телеграм-канал "Брюссельский стукач" приводит заявление военного руководства США, которое оправдывает необходимость финансирования космических разработок "российской угрозой". В прошлом году, выступая перед Конгрессом, генерал Хайтен неоднократно предупредил политиков, что США "не полностью готовы защитить от себя от российских гиперзвуковых ракетных технологий".