Индия привела доказательство участия пакистанского F-16 в воздушном бою

Here it is: a PAF @Raytheon AIM-120 AMRAAM casing displayed by the @IAF_MCC as proof that PAF F-16s were involved in yesterdayвЂ™s aggression at the LoC. pic.twitter.com/fm4tFJJxHH — Livefist (@livefist) 28 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

Индийские военные привели доказательства участия пакистанского истребителя F-16C в воздушном бою 27 февраля. Хотя представители Исламабада продолжают утверждать, что самолеты данного типа участия в инциденте не принимали.

Представители индийских ВВС продемонстрировали СМИ фотографии частей американской ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, обнаруженных на земле после воздушного боя в небе над Кашмиром. На снимках отчетливо видны название, серия и другие данные боеприпаса. Дело в том, что эти ракеты можно применять только с американских истребителей. Запускать ракеты AIM-120 AMRAAM с китайско-пакистанского самолета JF-17II, также участвовавшего в воздушном бою, нельзя.

Таким образом находка, по мнению индийских пилотов, является несомненных доказательством участия F-16 в бою, в котором один из пакистанских истребителей был сбит перехватчиком самолетом ВВС Индии.

По данным индийского телеканала NDTV, в воздушном инциденте со стороны Пакистана участвовали 24 самолета, в том числе восемь F-16С. Им противостояли четыре истребителя Су-30, два МиГ-21 Bison и два Mirage 2000.

Индийский летчик преследовал пакистанский F-16 и сбил его ракетой "воздух - воздух" Р-73, после чего его МиГ-21 был поражен ракетой AMRAAM. Пилот катапультировался, пакистанские военные взяли его в плен. Между тем в Пакистане утверждают, что их F-16 вообще не поднимались в воздух 27 февраля.

Николай Грищенко