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01.03.2019
Российская газета

Индия привела доказательство участия пакистанского F-16 в воздушном бою

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Источник изображения: rg.ru

Индийские военные привели доказательства участия пакистанского истребителя F-16C в воздушном бою 27 февраля. Хотя представители Исламабада продолжают утверждать, что самолеты данного типа участия в инциденте не принимали.

Представители индийских ВВС продемонстрировали СМИ фотографии частей американской ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, обнаруженных на земле после воздушного боя в небе над Кашмиром. На снимках отчетливо видны название, серия и другие данные боеприпаса. Дело в том, что эти ракеты можно применять только с американских истребителей. Запускать ракеты AIM-120 AMRAAM с китайско-пакистанского самолета JF-17II, также участвовавшего в воздушном бою, нельзя.

Таким образом находка, по мнению индийских пилотов, является несомненных доказательством участия F-16 в бою, в котором один из пакистанских истребителей был сбит перехватчиком самолетом ВВС Индии.

По данным индийского телеканала NDTV, в воздушном инциденте со стороны Пакистана участвовали 24 самолета, в том числе восемь F-16С. Им противостояли четыре истребителя Су-30, два МиГ-21 Bison и два Mirage 2000.

Индийский летчик преследовал пакистанский F-16 и сбил его ракетой "воздух - воздух" Р-73, после чего его МиГ-21 был поражен ракетой AMRAAM. Пилот катапультировался, пакистанские военные взяли его в плен. Между тем в Пакистане утверждают, что их F-16 вообще не поднимались в воздух 27 февраля.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Индия
Китай
Пакистан
США
Продукция
AMRAAM
F-16
Mirage-2000
МиГ-21
Су-30
Компании
Raytheon
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