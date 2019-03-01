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01.03.2019
РИА Новости

У российских границ заметили американские самолеты-разведчики

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Патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon
Патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon.
Источник изображения: © Airman 1st Class Tiffany Emery

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американские самолеты провели разведку у российских границ на Балтике и вдоль Черноморского побережья, следует из данных мониторингового ресурса Planeradar.

Как сообщает портал, сегодня днем патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы, пролетел воздушное пространство Болгарии и приступил к изучению Черноморского побережья России к западу от Крыма.


Примерно в это же время самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британский авиабазы, а спустя несколько часов провел разведывательный полет у границы Калининградской области.

В последнее время иностранные самолеты-разведчики, в частности американские, стали все чаще появляться у российских границ.

Всего за прошлый год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.

Минобороны России предостерегало США от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Болгария
Великобритания
Италия
Польша
Россия
США
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
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