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01.03.2019
Известия.ru

Появились подробности воздушной битвы Индии и Пакистана

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kabli Yawar/ZUMAPRESS

Восемь самолетов индийских ВВС и 24 пакистанских приняли участие в воздушном бою над спорным регионом Кашмир в среду, 27 февраля. Такие данные приводит индийский телеканал NDTV.

Со стороны Пакистана были подняты в воздух четыре самолета Mirage-3 французского производства, восемь многоцелевых американских истребителей F-16 и четыре китайско-пакистанских истребителя  JF-17 Thunder. Остальные истребители были сопровождающими.

Индийские военные направили четыре истребителя Су-30МКИ, два МиГ-21 и два Mirage 2000. Как утверждает телеканал, ВВС преследовали пакистанскую авиацию, после того как они сбросили бомбы с лазерным наведением, которые едва не попали в их же военные цели вдоль линии контроля.

Командир авиационного звена индийских ВВС атаковал F-16, применив против него ракету Р-73. В этот же момент его МиГ-21 был поражен ракетой AIM-120 AMRAAM. Капитан катапультировался и был задержан пакистанцами, те обещали освободить его.

Причиной столкновения стало якобы нарушение ВВС Индии линии контроля. Так, днем ранее индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в районе города Балакот на территории Пакистана.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад". Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований.

 

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