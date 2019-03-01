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01.03.2019
Lenta.ru

В России захотели направить Су-57 против F-35

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Американская боевая стратегия "троянского коня", предусматривающая, в частности, использование истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, не сработает в России. Об этом заявил "Звезде" доктор политических наук полковник запаса Андрей Кошкин.

Эксперт полагает, что развертывание под Воркутой последнего комплекса сети радиолокационных станций дальнего обнаружения "Воронеж" позволит обнаруживать летательные аппараты, в том числе F-35 Lightning II, на высоте от ста метров и дальности более шести тысяч километров.

"Это радиолокационная станция дальнего обнаружения, загоризонтного слежения. Она и закрывает северную часть нашей территории. Это часть США, Канады. То есть полностью обеспечивает прикрытие в направлении Арктики, где, в принципе, будут маршруты баллистических ракет", — считает специалист.

По его мнению, американские малозаметные истребители будут обнаружены задолго до подлета к воздушному пространству России, после чего против них возможно использование комплексов С-300 и С-400, а также боевой авиации.

"У нас есть тоже истребитель Су-57. Это истребитель пятого поколения. F-35 американский — это крадущийся хищник. А Су-57 — это, конечно, атакующий хищник. У него возможности двигателя выше, возможности маневрирования, возможности нанесения удара ракетой "воздух-поверхность". То есть широкий спектр, который превосходит тактико-технические характеристики F-35 по многим показателям", — считает эксперт.

В феврале начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн анонсировал разработку Пентагоном стратегии ведения боевых действий, предусматривающую скрытое вторжение в тыл противника. Создание плана потребует около года, затраты составят 135 миллиардов долларов.

Согласно открытым источникам, к настоящему времени российская компания "Сухой" произвела десять летных прототипов и три наземных прототипа истребителя пятого поколения Су-57. Первый серийный самолет ВКС России должны получить в 2019 году. Второй — в 2020 году.

К настоящему времени американская военно-промышленная компания Lockheed Martin изготовила более 350 серийных F-35 Lightning II, больше половины которых предназначены для США. Всего Соединенные Штаты планируют получить более 2,6 тысячи таких самолетов.

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-300
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Арктика
Истребитель 5 поколения
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