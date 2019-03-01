Перепутали страны? Почему США зовут Украину на Луну

NASA привлечет Украину к реализации лунных проектов

СМИ подхватили новость о том, что США зовут Украину вместе осваивать космос. В Киеве считают, что такое сотрудничество поможет сохранить космические предприятия, пока они еще имеют производственный потенциал.

Американское космическое агентство NASA заявило о заинтересованности в привлечении украинских предприятий к совместной работе по освоению космоса и конкретно - Луны.

Об этом шла речь во время встречи посла Украины в США Валерия Чалого и главы NASA Джима Брайденстайна, говорится в сообщении посольства Украины в США. В ходе обсуждения был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в научно-исследовательском пространстве в мирных целях и активизации двустороннего диалога в этой сфере, в том числе в рамках соответствующей украинско-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года, рассказали украинские дипломаты.

Эта группа была организована для подготовки к подписанию соглашения о сотрудничестве правительств и использования космического пространства в мирных целях. "Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив NASA.

Особо отметил интерес к участию украинских предприятий в реализации проектов в области исследований Луны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны отметили важность углубления двустороннего сотрудничества на примере украино-американского взаимодействия в космической сфере, одним из которых является проект Antares.

Ракеты Antares используются для коммерческих запусков, топливные баки их разрабатывались при участии украинского конструкторского бюро "Южное" в Днепропетровске, где ранее собирали ракеты "Зенит". Ранее на первую ступень ракеты устанавливались двигатели AJ-26, закупленные у России еще в 1990-е годы. Эти двигатели - усовершенствованные двигатели НК-33, изготовленные в СССР четыре десятилетия назад для советской лунной программы.

В настоящее время старт осуществляется с помощью двигателей РД-181, разработанных химкинским "НПО Энергомаш".

Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Академиинаук Украины, профессор Борис Буркинский в беседе с НСН отметил, что в стране еще сохранился потенциал для реализации таких задач."У нас достаточный интеллектуальный и производственный потенциал, для того чтобы реализовывать эти проекты. Он сохранился, еще не разбежались люди", - сказал Буркинский.

По мнению профессора, сотрудничество с NASA позволит сохранить украинские предприятия. "В любом случае, даже если работа маленькая, нужно принимать участие, я считаю. Потому что это позволит сохранить производство и интеллектуальный потенциал, это необходимо. Я уже не говорю о том, что какая-то перспектива должна быть. Сохранить с тем, чтобы иметь возможность принимать участие в таких международных проектах", - подчеркнул ученый.

В начале января глава NASA Джим Брайденстайн объяснил отказ в приглашении посетить США своему коллеге, главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Чиновник рассказал, что приглашение было попыткой поддержания отношений с главой российского ведомства.

Однако после протеста со стороны ряда сенаторов его пришлось отозвать.

"Мы услышали от ряда сенаторов, что это не лучшая идея, - заявил Брайденстайн. - И я решил учесть интересы сенаторов и отозвал приглашение". По словам Брайденстайна, он действительно работал с министерством финансов, чтобы позволить Рогозину прилететь в США. Эта попытка служила, по его мнению, "поддержанию крепких рабочих отношений, которые оставались вдали от геополитики и даже межпартийной политики внутри США, и это было хорошо для обеих стран".

При этом чиновник признался, что не консультировался с Белым домом, приглашая Рогозина в США и отзывая это приглашение.

О том, что главе госкорпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину не удастся в ближайшее время осуществить запланированный визит в Соединенные Штаты и обсудить сотрудничество с американскими коллегами, стало известно накануне от официального представителя NASA Меган Пауэрс. "В NASA проинформировали российское космическое агентство, Роскосмос, что намеченный на февраль 2019 года визит генерального директора, доктора Дмитрия Рогозина должен быть отложен. Новая дата визита не определена", - заявила Пауэрс изданию SpaceNews.

Поездка главы Роскосмоса в США обсуждалась еще в октябре 2018 года, когда в Россию с официальным визитом приезжал Джим Брайденстайн. Ответный визит по приглашению NASA вызвал волну критики в Вашингтоне, который ввел персональные санкции в отношении Рогозина весной 2014 года после присоединения Крыма.

В ходе запланированного ответного визита намечалось посещение Рогозиным Космического центра имени Линдона Джонсона и выступление в университете Райса, где обучался глава NASA.

"Визит шлет неверный сигнал к снятию санкций, хотя и временных, для приглашения Рогозина, чтобы прочитать лекцию в одном из наших главных университетов", - заявил сенатор-демократ Марк Уорнер, участвовавший в расследовании о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Отдел "Наука"