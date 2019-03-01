Войти
01.03.2019
ТАСС

СМИ: Канада может принять участие в программе США по исследованию Луны

376
0
0
Жизнь на Луне – готово ли к этому человечество?
Жизнь на Луне – готово ли к этому человечество?.
Источник изображения: © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, Lockheed-Martin

Отмечается, что участие в этой программе станет частью новой канадской космической стратегии, на которую Оттава намерена потратить $1,9 млрд

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Канадское космическое агентство может принять участие в программе США по исследованию Луны. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, соответствующее заявление в ближайшее время может сделать премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Предполагается, что участие в этой программе станет частью новой канадской космической стратегии, на которую Оттава намерена потратить 2,5 млрд канадских долларов ($1,9 млрд) в течение 24 лет.

На прошлой неделе директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия.

Ранее сообщалось, что NASA определило декабрь 2021 года крайним сроком завершения подготовки грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию. Ранее предполагалось сделать это до 19 ноября 2018 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
19.01.2018
В США предрекли крах "Роскосмоса"
09.01.2018
Чужие победы
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
20.02.2014
Пять видов оружия будущего, которое может изменить характер войн ("The National Interest", США)
01.06.2009
Встреча руководителей космических агентств стран-участников проекта МКС
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 11:30
  • 3
Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции
  • 01.03 11:29
  • 18
Появилось видео нового боевого робота РФ
  • 01.03 10:58
  • 41
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 01.03 10:55
  • 13
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 01.03 10:43
  • 1
"Циркону" не страшна ни одна ПВО
  • 01.03 10:37
  • 2
"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане
  • 01.03 09:24
  • 1
ПТРК Nag сам находит цель: Индия обладает оружием, которого нет у России
  • 01.03 09:04
  • 1
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
  • 01.03 08:58
  • 1
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 01.03 08:25
  • 3
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 01.03 08:08
  • 13
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 01.03 07:14
  • 1
Размышления о СR929: Почему Китай разрабатывает "короля воздуха" совместно с Россией? (Феникс, Китай)
  • 01.03 06:19
  • 7
Меркава Mk.4 против Т-90М - у кого больше шансов на превосходство
  • 01.03 03:17
  • 1
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали "настоящий боевой дебют"
  • 01.03 03:11
  • 1
Полет в никуда