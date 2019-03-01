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01.03.2019
ТАСС

Канада присоединится к проекту NASA по созданию окололунной станции

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Инженеры NASA следят за отправкой в космос песни The Beatles "Across the Universe"
Инженеры NASA следят за отправкой в космос песни The Beatles "Across the Universe".
Источник изображения: © NASA/JPL

Оттава планирует инвестировать $1,56 млрд в течение 24 лет на различные космические программы

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Канада примет участие в программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по созданию окололунной станции Lunar Gateway. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения штаб-квартиры Канадского космического агентства в городе Сен-Убер (провинция Квебек).

"Наши союзники попросили нас присоединиться к ним и попросили нас о помощи в изучении открытого космоса, они хотят, чтобы мы были партнерами в этой лунной миссии. Сегодня мы делаем шаг вперед, Канада идет на Луну", - его выступление транслировал национальный телеканал CTV. По словам Трюдо, Оттава намерена инвестировать 2,05 млрд канадских долларов ($1,56 млрд) в течение 24 лет на различные космические программы, в том числе в проект NASA Lunar Gateway.

На прошлой неделе директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия.

Ранее сообщалось, что NASA определило декабрь 2021 года крайним сроком завершения подготовки грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию. Прежним крайним сроком было 19 ноября 2018 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Канада
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