Гибрид автомата Калашникова и РПГ показали на видео

В Сети появилось снятое в Иране видео применения необычного подствольного гранатомета. Оружие с необычайно толстым стволом выпускает заряд, по габаритам схожий с выстрелом РПГ-7.

Ролик демонстрировался на выставке вооружений в Тегеране, приуроченной к 40-летию исламской революции. Там же показали и само оружие, универсальный гранатомет "Интифада". Он обладает мощью РПГ и вместе с тем достаточно компактен, чтобы применять его из закрытых помещений во время городских боев.

Гранатомет "Интифада" можно использовать как на автомате Калашникова, так и отдельно.

Антон Валагин