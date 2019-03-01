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01.03.2019
Российская газета

Гибрид автомата Калашникова и РПГ показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось снятое в Иране видео применения необычного подствольного гранатомета. Оружие с необычайно толстым стволом выпускает заряд, по габаритам схожий с выстрелом РПГ-7.

Ролик демонстрировался на выставке вооружений в Тегеране, приуроченной к 40-летию исламской революции. Там же показали и само оружие, универсальный гранатомет "Интифада". Он обладает мощью РПГ и вместе с тем достаточно компактен, чтобы применять его из закрытых помещений во время городских боев.

Гранатомет "Интифада" можно использовать как на автомате Калашникова, так и отдельно.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
АК-74 "Калашников"
РПГ-7
Компании
Концерн Калашников
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