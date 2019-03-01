Гибрид автомата Калашникова и РПГ показали на видео
Источник изображения: rg.ru
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war_engineering_of_all_times pic.twitter.com/opzkn1XQjM— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 28 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.
В Сети появилось снятое в Иране видео применения необычного подствольного гранатомета. Оружие с необычайно толстым стволом выпускает заряд, по габаритам схожий с выстрелом РПГ-7.
Ролик демонстрировался на выставке вооружений в Тегеране, приуроченной к 40-летию исламской революции. Там же показали и само оружие, универсальный гранатомет "Интифада". Он обладает мощью РПГ и вместе с тем достаточно компактен, чтобы применять его из закрытых помещений во время городских боев.
Гранатомет "Интифада" можно использовать как на автомате Калашникова, так и отдельно.
Антон Валагин
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