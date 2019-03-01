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01.03.2019
Российская газета

Почему Индия выставила против Пакистана устаревшие МиГ-21

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Источник изображения: Jyotirmoy895 / wikimedia.org

Одной из первых жертв военного конфликта между Индией и Пакистаном стал находящийся на вооружении индийских ВВС истребитель МиГ-21. Самолет был сбит в бою в небе над Кашмиром, а его пилот взят в плен. Аналитики полагают, что использование самолета, разработанного в 60-е годы, обусловлено намерением индийских военных сохранить свои более современные истребители МиГ-29 и Су-30.

Специалисты отмечают, что одним из аспектов воздушной операции ВВС Индии стало широкое использование устаревших моделей самолетов. В частности, ракетно-бомбовый удар наносили приобретенные в начале 80-х годов Mirage 2000, которые по возможностям воздушного боя уступают пакистанским истребителям JF-17II и F-16C. Во второй ударной волне шли модернизированные МиГ-21, являющиеся самыми массовыми в парке ВВС Индии.

"Индия, возможно, пытается избежать эскалации путем применения недорогой авиации или, в качестве альтернативы, держит их (истребители МиГ-29 и Су-30) в резерве, чтобы избежать потенциальных потерь, которые могут быть восприняты как позор", - пишет издание Military Watch.

Отметим, что индийские МиГ-21 могут успешно противостоять более современным истребителям JF-17II и F-16C, так как прошли модернизацию. Они получили новый мощный двигатель, современную авионику, бортовую радиолокационную систему "Копье" и современные системы связи. Было существенно усилено и вооружение самолетов - они получили дальнобойные российские ракеты Р-27 и Р-77.

Их преимущество в полной красе проявилось во время американо-индийских учений Cope India, в ходе которых истребители МиГ-21 переиграли американские самолеты F-15С. А применение Индией более современных истребителей МиГ-29 и Су-30 "почти наверняка предоставит индийским силам подавляющее преимущество в воздухе" над пакистанскими F-16C и JF-17II.


Николай Грищенко

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Индия
Пакистан
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Продукция
F-16
Mirage-2000
МиГ-21
МиГ-29
РВВ-АЕ
Су-30
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