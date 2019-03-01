Росгвардия совершенствует парк авиатехники

Авиация Росгвардии получает современную технику, в подразделения поступают новые транспортные и боевые вертолеты. За последние четыре года в войска поступили вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-226. Планируется обновление ЛА и в дальнейшем.

Об актуальных вопросах, касающихся становления и развития авиации войск национальной гвардии и современном авиапарке, говорил на брифинге начальник Главного управления авиации Росгвардии генерал-лейтенант Александра Афиногентов. Встреча с журналистами приурочена ко Дню авиации ФСВНГ РФ, который празднуется 3 марта, сообщает пресс-служба ведомства

"Сегодня авиация войск национальной гвардии включает около 60 авиационных формирований различного уровня от полков до отдельных отрядов, которые входят в состав округов войск национальной гвардии или непосредственно подчинены главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации. География авиационных воинских частей Росгвардии обширна – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, от Махачкалы до Анадыря", – сказал генерал Анфиногентов.

Сегодня парк авиационной техники Росгвардии включает более двадцати типов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Эксплуатируются тяжелые и средние военно-транспортные и транспортные самолеты, тяжелые, средние, легкие многоцелевые транспортно-боевые вертолеты . Также в авиационных подразделениях ведомства есть БЛА и комплексы высотного наблюдения на базе привязных аэростатов.

Для поддержания летной годности и эффективного применения постоянно производится модернизация устаревающей авиационной техники. На замену воздушным судам, отслужившим свой срок, приходят новые. В 2018 году в одной из авиационных воинских частей установили и успешно эксплуатируют комплексный авиационный тренажер вертолета Ми-8. С его помощью более эффективно ведется подготовка летного состава практически по всем видам применения ЛА данного типа, но что наиболее важно, тренажер позволяет отрабатывать действия экипажей в особых случаях полета, максимально приближенным к реальным. В дальнейшем планируется оснащать войска авиационными тренажерами, в том числе комплексным тренажером Ил-76.