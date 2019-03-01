Глава OneWeb сообщил об успешной работе выведенных на орбиту спутников компании

Грег Уайлер добавил, что "Союз" вывел на орбиту шесть аппаратов с погрешностью в 300 м

ТАСС, 28 февраля. Глава OneWeb Грег Уайлер сообщил, что все шесть запущенных ракетой "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане спутников успешно функционируют.

"Шесть из шести спутников работают, солнечные батареи развернуты и не имеют дефектов при работе, - написал Уайлер в четверг в Twitter. - "Союз" вывел их на орбиту с погрешностью 300 м! В ближайшие дни они поднимутся на высоту 1,2 тыс. км".

Глава OneWeb также выразил гордость командой, работавшей над подготовкой к запуску спутников. "Заводы и тысячи людей, стоящие за [запуском] этих спутников, готовы выпускать по 10 штук еженедельно", - заключил он.

Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета "Союз-СТ-Б" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя один час и четыре минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке "Фрегат" механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.