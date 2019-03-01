Кто в Кашмире всех сильнее: сравнение вооруженных сил Индии и Пакистана

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном вновь привлекает внимание к военному потенциалу этих стран.

По данным за 2018 год ресурс Global Firepower составил рейтинг военной мощи 136 государств мира. При этом были проанализированы 55 факторов. Рейтинг больше фокусировался на разнообразии, а не на количестве вооружения. Ядерное оружие не учитывалось, но страны, обладающие им, получили определенный бонус.

В качестве важных факторов принимались во внимание географические особенности, логистическая гибкость, природные ресурсы, уровень развития промышленности, количество рабочей силы и финансовая стабильность рассматриваемых стран. Согласно рейтингу Global Firepower, Индия заняла четвертое, а Пакистан - 17 место.

При общей численности населения Индии 1 281 935 911 человек, доступные трудовые ресурсы оцениваются в 616 000 000 человек, а численность вооруженных сил - в 4 207 250 человек. Индия имеет 2 185 самолетов и 4 426 танков, а индийский флот располагает 295 кораблями (в том числе одним авианосцем) и подводными лодками. Оборонный бюджет страны достигает 47 миллиардов долларов.

Население Пакистана составляет 204 924 861 человек, при этом к доступным трудовым ресурсам можно отнести 95 000 000 человек. Численность вооруженных сил оценивают в 919 000 человек. У Пакистана имеется 1 281 самолет и 2 182 танка, а в ВМС входят 197 кораблей и подводных лодок. Военный бюджет составляет семь миллиардов долларов.

Следует учитывать, что и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием, которое гипотетически может в любой момент существенно изменить расстановку сил в наметившемся противостоянии.

Напомним, что Россия занимает второне место в рейтинге Global Firepower. Согласно выводам составляющиз его экспертов, РФ обладает сильнейшими сухопутными войсками.

Руслан Мельников