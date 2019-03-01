Войти
01.03.2019
Российская газета

Кто в Кашмире всех сильнее: сравнение вооруженных сил Индии и Пакистана

423
0
0
Al-Khalid.
Al-Khalid.
Источник изображения: Guy Martin / wikimedia.org

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном вновь привлекает внимание к военному потенциалу этих стран.

По данным за 2018 год ресурс Global Firepower составил рейтинг военной мощи 136 государств мира. При этом были проанализированы 55 факторов. Рейтинг больше фокусировался на разнообразии, а не на количестве вооружения. Ядерное оружие не учитывалось, но страны, обладающие им, получили определенный бонус.

В качестве важных факторов принимались во внимание географические особенности, логистическая гибкость, природные ресурсы, уровень развития промышленности, количество рабочей силы и финансовая стабильность рассматриваемых стран. Согласно рейтингу Global Firepower, Индия заняла четвертое, а Пакистан - 17 место.

При общей численности населения Индии 1 281 935 911 человек, доступные трудовые ресурсы оцениваются в 616 000 000 человек, а численность вооруженных сил - в 4 207 250 человек. Индия имеет 2 185 самолетов и 4 426 танков, а индийский флот располагает 295 кораблями (в том числе одним авианосцем) и подводными лодками. Оборонный бюджет страны достигает 47 миллиардов долларов.

Население Пакистана составляет 204 924 861 человек, при этом к доступным трудовым ресурсам можно отнести 95 000 000 человек. Численность вооруженных сил оценивают в 919 000 человек. У Пакистана имеется 1 281 самолет и 2 182 танка, а в ВМС входят 197 кораблей и подводных лодок. Военный бюджет составляет семь миллиардов долларов.

Следует учитывать, что и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием, которое гипотетически может в любой момент существенно изменить расстановку сил в наметившемся противостоянии.

Напомним, что Россия занимает второне место в рейтинге Global Firepower. Согласно выводам составляющиз его экспертов, РФ обладает сильнейшими сухопутными войсками.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
02.10.2015
Credit Suisse назвал сильнейшие армии мира
22.05.2013
Атака китайского авиапрома
13.02.2013
Если завтра Иран
17.12.2012
Системы ПРО: благо или зло цивилизации
23.12.2011
Китайский флот готовится к войне
28.01.2011
Дружба как прикрытие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 11:43
  • 1
Летящий над Россией "Буревестник" окажется радиоактивным
  • 01.03 11:41
  • 19
Появилось видео нового боевого робота РФ
  • 01.03 11:30
  • 3
Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции
  • 01.03 10:58
  • 41
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 01.03 10:55
  • 13
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 01.03 10:43
  • 1
"Циркону" не страшна ни одна ПВО
  • 01.03 10:37
  • 2
"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане
  • 01.03 09:24
  • 1
ПТРК Nag сам находит цель: Индия обладает оружием, которого нет у России
  • 01.03 09:04
  • 1
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
  • 01.03 08:58
  • 1
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 01.03 08:25
  • 3
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 01.03 08:08
  • 13
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 01.03 07:14
  • 1
Размышления о СR929: Почему Китай разрабатывает "короля воздуха" совместно с Россией? (Феникс, Китай)
  • 01.03 06:19
  • 7
Меркава Mk.4 против Т-90М - у кого больше шансов на превосходство
  • 01.03 03:17
  • 1
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали "настоящий боевой дебют"