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01.03.2019
Lenta.ru

Летящий над Россией "Буревестник" окажется радиоактивным

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Особенностью полета перспективной российской крылатой ракеты глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп, пишет в "Известиях" военный эксперт Антон Лавров.

"Прямоточный воздушно-реактивный двигатель будет выбрасывать в атмосферу небольшое количество радиоактивных частиц в течение всего времени своей работы", — полагает специалист.

Эксперт отмечает, что негативное влияние на экологию снизит "прежде всего недостижимая раньше малогабаритность мощного двигателя". "Это означает и меньшее количество радиоактивных материалов в нем, что ограничивает загрязнение окружающей среды и при штатном полете на учениях и испытаниях, и при возможных нештатных ситуациях", — пишет Лавров.

Незначительное влияние на окружающую среду ядерной энергоустановки специалист обосновывает тем, что "Европа и другие части планеты покрыты сегодня сетью сверхчувствительных датчиков радиоактивных изотопов", которые не поднимали тревоги после испытаний крылатой ракеты.

Лавров полагает, что в ранних прототипах "Буревестника" могли применяться неядерные имитаторы энергоустановки, однако после возобновления испытаний, проводимых в Капустином Яре (Астраханская область), в крылатой ракете "уж точно пробуют штатные двигатели".

По его мнению, подводный беспилотный плавательный аппарат с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Посейдон", скорее всего, будет "экологически нейтрален".

В феврале сообщалось, что в январе Россия провела тринадцатое испытание "Буревестника".

В ноябре 2018 года сообщалось, что "Буревестник" получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall ("Небопад").

В августе того же года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты "Буревестник", которая утонула в ходе неудачных испытаний в ноябре 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой "низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата".

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