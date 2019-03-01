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01.03.2019
Lenta.ru

Подсчитан разрыв между ВМФ России и ВМС США

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Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Уровень боевых возможностей ВМФ России в 2018 году составил 45 процентов от боевых возможностей ВМС США, что на 2 процента меньше, чем в 2017 году. Об этом говорится в рейтинге, составленном Mil.Press FLOT.

"Хотя 2018 год для российского судостроения выдался в целом продуктивным, и ВМФ России получил семь боевых кораблей, позиции относительно боевых возможностей ВМС США ухудшились", — пишет издание.

Причина такого результата заключается в том, что большинство кораблей, принятых ВМФ России в 2018 году, за исключением фрегата "Адмирал Горшков", относятся к классу малых ракетных кораблей и кораблей прибрежной зоны, тогда как ВМС США в 2018 году получили два ракетных эсминца класса Arleigh Burke и пару многоцелевых атомных подлодок класса Virginia.

В Mil.Press FLOT полагают, что в 2019 году "вряд ли стоит ожидать изменения наметившейся тенденции".

В декабре 2018 года в The National Interest отметили, что ВМФ России, в отличие от ВМС США и ВМСФ НОАК, является флотом "зеленой воды" — силой, действующей только в прибрежных водах.

Боевые возможности, согласно Mil.Press FLOT, являются обобщенным показателем военного паритета, выражающим соотношение количества и боевой мощи корабельного состава ВМФ России относительно аналогичных характеристик ВМС США.

Рейтинг боевых возможностей ВМФ России и ВМС США ежегодно публикуется Mil.Press FLOT начиная с 2007 года. Тогда показатель был максимальным и составлял 65 процентов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Virginia АПЛ
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1 комментарий
№1
01.03.2019 00:20
45 процентов? Серьёзно? Так мало? Там точно процентов 90-95, не меньше!
0
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