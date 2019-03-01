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01.03.2019
Lenta.ru

В проблемах российского МС-21 обвинили Японию

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Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отказ Японии поставить композиционный материал для самолета МС-21 создал России "большие проблемы", передает ТАСС заявление спецпредставителя президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

"Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21", — сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время российской стороне "надо или самим это волокно делать или в других странах закупать, это вызывает задержку в производстве гражданского самолета".

Ранее в феврале генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов подтвердил, что из-за американских санкций выпуск первых серийных МС-21 сместится с конца 2019 года на конец 2020-го.

В том же месяце в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что программа создания МС-21 будет реализована, а гендиректор "АэроКомпозита" Анатолий Гайданский назвал меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика компонентов для МС-21, не санкциями, а "технологическими ограничениями".

В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного "черного крыла" из-за санкций США в отношении предприятий "Ростеха", в частности "АэроКомпозита".

В ноябре 2018 года сообщалось, что самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году.

В январе того же года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра "Норма", доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что "черное крыло" МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных полимерных связующих и углеволокна.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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Япония
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ПД-14
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Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
МС-21
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1 комментарий
№1
01.03.2019 09:04
Обвинили Японию, надо СЕБЯ обвинять, сидящих в высоких креслах, бездарных и тупых не видящих дальше своего носа. Свою промышленность надо развивать, а не заниматься балабольством  и саморекламой.
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