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01.03.2019
Lenta.ru

Российские разработчики создадут собаку-робота

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Источник изображения: Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Создатель робота-андроида Федора НПО "Андроидная техника" разрабатывает четвероногого робота для транспортировки грузов совместно с ВНИИ "Сигнал". Об этом рассказал исполнительный директор организации Евгений Дудоров, передает РИА Новости.

Дудоров отметил, что во время испытаний робот развил скорость до 6,5 километров в час. Кроме того, он может переносить груз и преодолевать препятствия, а также должен работать автономно.

Отмечается, что российская разработка станет аналогом BigDog от Boston Dynamics.

Разработанный ранее робот Федор, или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) способен, в частности, повторять движения оператора, передавать видео- и аудиосигналы, а также поднимать грузы весом до 10 килограммов. FEDOR может работать в условиях открытого космоса.

НПО "Андроидная техника" занимается разработкой, производством и внедрением антропоморфной техники на российский и международный рынок.

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Страны
Россия
Продукция
Фёдор
Компании
Boston Dynamics
АТ НПО
Проекты
Робот
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