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01.03.2019
Lenta.ru

Число Су-57 назвали "не принципиальным"

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В настоящее время не принципиально, сколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа получат ВКС России. Об этом заявил РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

"Принципиально другое — они будут нужны для того, чтобы наработать определенную методику их технического наземного обслуживания и методику их полетов, то есть наработать возможности, которые могут быть реализованы в полете: боевое применение, пилотаж, маршрутные полеты", — сказал пилот.

По его словам, это необходимо, чтобы "не только испытатели летали на этих самолетах, а рядовые летчики", которым нужно "пройти этап наработки". "Чем раньше эти самолеты появятся в частях вооруженных сил, тем проще будет дальше их эксплуатировать тем, кто будет получать затем целые эскадрильи этих самолетов", — сказал летчик.

Таким образом Попов прокомментировал слова директора "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина" (филиал компании "Сухой") Александра Пекарша, заявившего, что второй серийный истребитель Су-57 поступит на вооружение ВКС в 2020 году. Тогда же менеджер сообщил, что возглавляемое им предприятие поставит первый серийный Су-57 в 2019 году, а изготовление и поставка партии опытных образцов самолета завершена в 2018 году.

В феврале сообщалось, что российский истребитель пятого поколения может быть представлен на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже (Франция) 2019 года.

Ранее в том же месяце вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести Су-57 на внешний рынок.

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Истребитель 5 поколения
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