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01.03.2019
Lenta.ru

Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Выпуск первых серийных российских ближне-среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 состоится к концу 2020 года, передает РИА Новости заявление генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности "Росатом", уже есть", — сказал менеджер.

По его словам, в настоящее время "завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается". "Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года", — отметил гендиректор госкорпорации.

В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного "черного крыла" из-за санкций США в отношении предприятий "Ростеха", в частности "АэроКомпозита".

Позднее в том же месяце в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что программа создания МС-21 будет реализована, а гендиректор "АэроКомпозита" Анатолий Гайданский назвал меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика компонентов для МС-21, не санкциями, а "технологическими ограничениями".

В ноябре 2018 года сообщалось, что самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году.

В январе того же года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра "Норма", доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что "черное крыло" МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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2020-й год
МС-21
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1 комментарий
№1
01.03.2019 08:58
А можно узнать поимённо тех кто своей тупостью и бездарностью сорвал строительство этого самолёта, зная что есть санкции. Почему эти люди с низкой социальной ответственностью не развивали своё производство и почему не последовали отставки и наказания. Или своих не здают, как говорил один из лидеров нашего государства?
+1
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