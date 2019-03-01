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01.03.2019
Lenta.ru

Израиль показал свой второй "Кинжал"

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Источник изображения: Фото: Rafael Advanced Defence Systems

Израильская военно-промышленная компания Rafael Advanced Defense Systems в ходе выставки Aero India, проходившей с 20 по 24 февраля в Бангалоре (Индия), представила аэробаллистическую ракету Rocks, сообщает Jane's 360.

Британское издание отмечает, что оружие получило твердотопливный двигатель, спутниковую и инерциальную навигационные системы, а также электрооптическую и инфракрасную системы наведения на терминальном участке. Особенностью одноступенчатой ракеты класса "воздух-земля" называется возможность работы в условиях глушения GPS-сигнала.

Rocks, получившая проникающую или осколочно-фугасную боеголовку, прошла испытания на израильском истребителе четвертого поколения F-16I Sufa, который способен переносить до четырех таких ракет. Подробные характеристики оружия не сообщаются.

В июне 2018 года израильские компании IMI (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) заявили о создании сверхзвуковой ракеты класса "воздух-поверхность" Rampage. Отмечалось, что дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части — 150 килограммов. На вооружение ракета должна поступить в 2019 году.

В настоящее время аэробаллистическими ракетами обладают Россия, Китай и Израиль. В частности, первая располагает комплексом "Кинжал", впервые представленном президентом страны Владимиром Путиным в марте 2018 года.

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Страны
Великобритания
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Индия
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Продукция
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