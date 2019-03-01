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01.03.2019
Военное обозрение

В Службе береговой охраны Грузии появится абордажное подразделение

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В службе береговой охраны Грузии появится абордажное подразделение, подготовленное по стандартам НАТО, сообщает "Взгляд" со ссылкой на собственного корреспондента в Тбилиси.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

Новое абордажное подразделение появится в Службе береговой охраны Грузии, ему будет присвоен статус Сил реагирования Североатлантического альянса. Такое решение было принято по итогам встречи в Тбилиси министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и командующего ВМС НАТО вице-адмирала Клайва Джонстона. На встрече поднимались вопросы развития партнерства пограничной полиции Грузии и морских сил НАТО, в том числе усиление Службы береговой охраны Грузии.

В Тбилиси по итогам встречи заявили, что увеличение количества визитов кораблей НАТО в порты Грузии является "сигналом сильной политической поддержки Грузии" со стороны Североатлантического альянса. Гахария подчеркнул активное участие береговых сил Грузии в морских учениях НАТО и заявил о намерении расширения такой практики.

В свою очередь американский вице-адмирал отметил "правильные шаги Грузии по сближению с НАТО" и назвал "очень важным" мнение Тбилиси в вопросе обеспечения безопасности в акватории Черного моря.

Напомним, что в настоящее время Военно-морских сил Грузии, как отдельного рода войск, не существует. После войны 2008 года грузинский флот был упразднен, а оставшиеся 7 кораблей были переведены в береговую охрану МВД Грузии.

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Страны
Грузия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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