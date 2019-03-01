Израиль раньше России улетел на Луну

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Израильская некоммерческая организация SpaceIL при помощи ракеты Falcon 9 отправила к Луне миссию Beresheet, сообщает Associated Press.

Пуск носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал (США) 22 февраля в 04:45 по московскому времени. Отделение Beresheet, выступавшего в качестве попутной нагрузки, от второй ступени ракеты произошло через полчаса после старта. Посадку в лунное море Ясности космический аппарат должен совершить в апреле.

С успешным запуском миссии SpaceIL и Израильское космическое агентство поздравил глава НАСА Джим Брайденстайн.

Днем ранее научный руководитель института космической политики Иван Моисеев заявил РИА Новости, что Beresheet предполагает "проблемный рискованный запуск", имеющий целью "забраться подальше в космос", на успех которого "нужно смотреть с осторожностью".

Масса зонда (включая топливо) равна примерно 600 килограммам. Срок службы космического аппарата, лишенного тепловой защиты и системы охлаждения, оценивается в двое суток. За это время планируется измерить магнитное поле и передать фотографии поверхности естественного спутника Земли.

Последняя советская миссия на Луну ("Луна-24"), в ходе которой на Землю со спутника были доставлены образцы грунта, состоялась в 1976-м. Первая российская лунная миссия, "Луна-Глоб" ("Луна-25"), предполагает посадку аппарата в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны. Запуск российской миссии, изначально запланированной на 2016-й, неоднократно переносился. Теперь запуск космического аппарата предполагается осуществить в 2021 году.

Beresheet создан израильской военно-промышленной компанией IAI (Israel Aerospace Industries). Затраты на космический аппарат составили менее ста миллионов долларов. В случае успеха миссии Израиль станет четвертой страной, после СССР, США и КНР, осуществившей посадку собственного зонда на Луну.