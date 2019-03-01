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01.03.2019
Lenta.ru

Небоскреб Рогозина в виде ракеты сравнили с фаллосом

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Источник изображения: Фото: "Роскосмос"

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. Строительство будет производится на территории Национального космического центра, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру".

"Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева", — сказал Рогозин на презентации Национального космического центра.

В сети высмеяли предложение главы "Роскосмоса" и сразу же сравнили идею со строительством гигантского фаллоса.



В то же время Рогозин высказался об идее переименования космического корабля "Федерация", так как сейчас он "как девочка называется": "Корабль раньше назывался "Федерация", теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем".



В январе 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал "Роскосмос" прекратить заниматься "прожектерством" в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Он также сообщил, что запланированный объем бюджетного финансирования "Роскосмоса" на ближайшие три года превышает 515 миллиардов рублей.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
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