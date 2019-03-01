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01.03.2019
Lenta.ru

В США указали России цели в космосе

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Ракета SpaceX Falcon 9
Ракета SpaceX Falcon 9.
Источник изображения: Фото: Joe Skipper / Reuters

Военное преимущество США в случае крупномасштабного конфликта с Россией может быть компенсировано уничтожением американской орбитальной группировки, пишет Foxtrot Alpha.

Издание отмечает, что возможными целями для ударов в космосе выступают спутники GPS (Global Positioning System), космические аппараты военной связи Milstar (Military Strategic and Tactical Relay) и DSCS (Defense Satellite Communications System), а также десятки разведывательных спутников и космические аппараты раннего обнаружения пусков баллистических ракет.

Foxtrot Alpha пишет, что в ходе конфликта российской стороной вместо уничтожения американских спутников может использоваться GPS-спуфинг. Издание также напоминает о китайской угрозе для американских космических аппаратов.

В феврале иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опубликовал видео перехвата американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, для чего использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 "Автобаза-М".


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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
GPS
БПЛА
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