В США указали России цели в космосе

Военное преимущество США в случае крупномасштабного конфликта с Россией может быть компенсировано уничтожением американской орбитальной группировки, пишет Foxtrot Alpha.

Издание отмечает, что возможными целями для ударов в космосе выступают спутники GPS (Global Positioning System), космические аппараты военной связи Milstar (Military Strategic and Tactical Relay) и DSCS (Defense Satellite Communications System), а также десятки разведывательных спутников и космические аппараты раннего обнаружения пусков баллистических ракет.

Foxtrot Alpha пишет, что в ходе конфликта российской стороной вместо уничтожения американских спутников может использоваться GPS-спуфинг. Издание также напоминает о китайской угрозе для американских космических аппаратов.

В феврале иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опубликовал видео перехвата американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, для чего использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 "Автобаза-М".