Барражирующие боеприпасы на выставке IDEX-2019

На проходившей с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ) очередной международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 на стенде российского АО "Концерн "Калашников" состоялась международная презентация барражирующего боеприпаса KYB. Беспилотной тематикой работ в составе концерна "Калашников" с 2015 года занимается компания ZALA Aero. Премьера имела неплохую прессу - главным образом, российскую, что, вероятно, может объясняться относительной новизной данной тематики в нашей стране. Вместе с тем, в мировом масштабе она отнюдь не нова. На рынке присутствует существенное количество решений в данной области. Немало подобных систем было представлено на той же выставке IDEX-2019.

Барражирующий боеприпас KYB, представленный АО "Концерн "Калашников" в экспозиции выставки IDEX-2019. Аппарат KYB имеет длину 1210 мм, размах крыла 950 мм и высоту 165 мм. Комплекс предназначен для поражения удаленных наземных целей. Беспилотный летательный аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению, полученному с оптико-электронной системы наблюдения. Продолжительность полета беспилотника составляет до 30 мин. Диапазон скоростей - 80-130 км/ч. На борту аппарата размещается полезная нагрузка (боевая часть) массой до 3 кг. Как было сообщено во время выставки, данный беспилотный комплекс успешно прошел испытания и готов к применению. Абу-Даби, февраль 2019 года (с) Денис Федутинов

Американская корпорация Raytheon представила на IDEX-2019 "беспилотник-камикадзе" под названием Coyote. Длина аппарата составляет около 0,9 м, крыло тандемное складное c размахом 1,5 м. Взлетная масса беспилотника не превышает 6 кг, включая порядка 2,3 кг полезной нагрузки, включая боевую часть. Запуск выполняется из пусковой трубы. Аппарат способен оставаться в воздухе от 1 до 2 ч в зависимости от массы полезной нагрузки. По данным на 2017 год, канал связи обеспечивает оператору контроль над БЛА на удалениях до 130 км, впрочем, на рабочих высотах в 150-300 м радиус действия будет значительно меньше. Любопытно, что данная система, разработка которой завершилась в 2014 году, первоначально применялась в гражданских целях. В июле 2018 года стало известно, что армия США начала закупку данных систем (с) Денис Федутинов

Барражирующий боеприпас CH-901, представленный на IDEX-2019 китайской компанией Poly Defence (дивизион объединения Poly Technologies группы Poly Group). CH-901 внешне напоминает упомянутый выше американский аппарат Coyote. Взлетная масса беспилотника составляет 9 кг, длина аппарата - 1,2 м. Масса каждой системы, включающей три БЛА и носимую станцию управления, составляет порядка 45 кг. Запуск устройства осуществляется из пусковой трубы. Полет выполняется на удалении до 10 км от оператора на высотах 100-1500 м. Максимальная продолжительность полета, в зависимости от массы носимой нагрузки, может достигать от 40 до 120 мин. Данных о боевой части CH-901 компания не представляет. Разработка системы заняла несколько лет, в 2016 года она поступила на вооружение НОАК. Год спустя начался международный маркетинг системы (с) Денис Федутинов

Сингапурская технологическая компания Ray 10, работающая совместно с китайской CITIC Group, представила барражирующий боеприпас MS-03. Аппарат также внешне напоминает БЛА Coyote и CH-901, однако плоскости крыльев складываются внутрь специальных полостей в корпусе беспилотника. Диаметр аппарата в сложенном состоянии - 120 мм. Длина аппарата - 1 м, размах крыла - 1,26 м. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 6 кг. Запуск также выполняется при помощи пусковой трубы. Продолжительность полета - 25 мин. Радиус действия системы - 10 км. В носовой части располагается оптикоэлектронная аппаратура наблюдения. Помимо нее, аппарат оснащается осколочно-фугасной боевой частью массой около 1,5 кг, интегрированной в конструкцию беспилотника (с) Денис Федутинов

Барражирующий боеприпас ALPAGU BLOK II был выставлен на стенде турецкой компании STM. В отличие от некоторых других разработчиков, турецкая компания не стала делать БЛА с тандемным крылом. Запуск БЛА может выполняться как из пусковой трубы, так и из многозарядной пусковой установки. Радиус действия БЛА составляет 5-10 км, рабочая высота пролета - 250-400 м. Продолжительность полета - 10-20 мин. Полет выполняется на скоростях порядка 90-120 км/ч. Масса боевой части, по некоторым данным, составляет до 2,5 кг. Как сообщалось, в системе были использованы алгоритмы самообучения, позволяющие автоматизировать функции обнаружения, идентификации и сопровождения целей. Разработчики заявляют диапазон рабочих температур комплекса -25 …+55 град. Производство комплекса было начато в 2017 году. С тех пор комплекс был уже модернизирован, в соответствии с требованиями вооруженных сил Турции (с) Денис Федутинов

Еще один "беспилотник-камикадзе" от турецкой компании STM - KARGU. В отличие от первого упомянутого барражирующего боеприпаса, данный аппарат вертолетного типа, выполненный по мультироторной схеме. Максимальная взлетная масса БЛА чуть более 7 кг. Аппарат может находиться в воздухе до 25 мин. Радиус действия KARGU - 5 км. Рабочая высота полета - 500 м. По словам представителей компании-разработчика, беспилотный аппарат, способный управляться как в ручном, так и в автономном режиме. В 2018 году комплексы ALPAGU BLOK II и KARGU были впервые показаны общественности на авиасалоне Eurasia Airshow в турецкой Анталии (с) Денис Федутинов

Система GiezWarbleFly была представлена среди беспилотных систем польской компании MSP. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 6 кг. Длина беспилотника - 1,35 м. Крыло размахом около 1,65 м и v-образное хвостовое оперение складные. Транспортировка и запуск БЛА выполняются с использованием пускового контейнера. Аппарат может выполнять полеты на высотах 50-250 м. Максимальная продолжительность полета составляет 25 мин. В носовой части устанавливается съемная боевая часть. Всего разработчиком предлагаются пять вариантов БЧ, включая осколочно-фугасную и бронебойно-кумулятивную (с) Денис Федутинов

На стенде Украины присутствовала уже знакомая разработка в области барражирующих боеприпасов - аппарат RAM. Его международный дебют состоялся здесь же в Абу-Даби год назад на выставке беспилотных систем UMEX. Размах крыла беспилотного аппарата составляет 2,3 м, длина - 1,8 м. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 8 кг. Взлет барражирующего боеприпаса RAM UAV производится при помощи специальной катапульты. Полет беспилотника может проходить полностью в автоматическом режиме. Согласно обнародованным данным, максимальный радиус действия такого беспилотника не превышает 30 км, а продолжительность полета - 40 мин. Ударная функция реализуется за счет установки на него боевой части массой до 3 кг. (с) Денис Федутинов