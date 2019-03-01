Курганмашзавод перешел под акционерный контроль Госкорпорации "Ростех"

Сделка по приобретению 74,5% акций ПАО "Курганмашзавод" состоялась 21 февраля 2019 года. Покупателем акций выступило АО НПО "Высокоточные комплексы", входящее в состав ГК "Ростех". Условия сделки не разглашаются.

"Таким образом, передача предприятий военного дивизиона концерна "Тракторные заводы" в контур управления Государственной Корпорации "Ростех" завершена", – говорится в сообщении пресс-службы НПО "Высокоточные комплексы".

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России", Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

АО "НПО "Высокоточные комплексы" — организация ОПК, специализирующаяся в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий, а также в области оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов для Сухопутных войск, переносных зенитно-ракетных и противотанковых ракетных комплексов. Холдинг реализует полный цикл создания вооружения и военной техники — от формирования идеи до реализации готовой продукции.

Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" – крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. ПАО "Курганмашзавод" – единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции гражданского назначения уверенно завоевывает российские и зарубежные рынки. С июня 2018 года ПАО "Курганмашзавод" входит в НПО "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех".