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01.03.2019
Военно-промышленный курьер

Испытания второго "Каракурта" начнутся к маю

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Источник изображения: vpk-news.ru

Второй малый ракетный корабль проекта 22800, заложенный как "Тайфун", начнет заводские ходовые испытания в конце апреля–начале мая 2019 года.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на информированный отраслевой источник, корабелы верфи-строителя, Ленинградского судостроительного завода "Пела", ждут поставку силовой установки от петербургского дизелестроительного завод "Звезда".

Начало государственных испытаний запланировано на июль 2019 года.

По словам командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, корабль, переименованный в "Советск", планируют принять в состав ВМФ в этом году.

По словам флотского источника издания, МРК вновь переименуют – в честь героического русского брига "Меркурий". Соответствующие указы уже планируют президент России и главком ВМФ. Под новым именем корабль примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, добавил собеседник издания.

Изготовление высокооборотных 112-цилиндровых дизельных двигателей М507 (ЧНСП 16/17) для "Каракурта" находится в финальной стадии, сообщил изданию источник в двигателестроении. Журналисту издания не удалось оперативно уточнить на заводе "Звезда" сроки поставки двигателя на "Пеллу".

В декабре 2018 года арбитраж Петербурга и Ленобласти во второй раз отказался удовлетворить иск ПАО "Звезда" к верфи из Ленобласти. Истец намеревался, в частности, добиться изменения контрактных сроков поставки комплектов дизелей для "Каракуртов". На заседании "Звезда" предлагала согласовать новые даты сдачи силовых установок. Так, комплект двигателей для "Советска" должен был поступить на верфь в декабре 2018 года.

Дизель М507 представляет собой два звездообразных семиблочных 56-цилиндровых отсека (дизели М504), сочлененных через редуктор, который соединен с гребным валом. Двигатель достаточно компактен (габариты – 7000х1820х2490 мм) и весит порядка 17 тонн. Его мощность – 7355 кВт.

Малые ракетные корабли проекта 22800, шифр "Каракурт", разработали в ЦМКБ "Алмаз" в качестве альтернативы на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. "Каракурты" вооружены, в частности, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРПК "Панцирь-М" (или двумя АК-630) и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей – 800 тонн, скорость – 30 узлов, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315 производства ПАО "Звезда".

В общей сложности флот планирует получить до 23 таких кораблей.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
96К6 Панцирь-С1
Club-N
АК-176
АК-630 Ласка
Компании
Звезда ДЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
1135 Буревестник
22800 МРК
Калибр КР
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