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01.03.2019
Военно-промышленный курьер

Сроки передачи флоту танкера "Академик Пашин" вновь сдвигаются

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Танкер "Академик Пашин"
Танкер "Академик Пашин".
Источник изображения: http://www.korabli.eu

ВМФ России получит средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 не раньше второго-третьего квартала 2019 года.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источник в отрасли, перед переходом в порт приписки Мурманск судно может принять участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Таким образом, сроки передачи судна вновь сдвинулись вправо. В декабре 2018 года начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны России капитан I ранга Сергей Епифанов заявил, что подписание приемного акта ожидается в конце 2018 – начале 2019 года.

Сейчас "Академик Пашин"  и его сдаточная команда, более 50 человек, продолжают государственные испытания в Балтийском море. Как сообщили изданию в пресс-службе Балтфлота, в феврале судно отрабатывало взаимодействие с вертолетом, в частности передачу грузов. Испытания проходят в штатном режиме.

В бюро-проектанте танкера, КБ "Спецсудопроект", затруднились ответить на вопрос о сроках передачи "Академика Пашина" заказчику. Не удалось получить оперативный комментарий и в пресс-службе Невского судостроительно-судоремонтного завода (НССЗ).

Как сообщается на официальном сайте предприятия, госконтракт на постройку среднего морского танкера между Минобороны России и заводом заключили 1 ноября 2013 года. "Согласно подписанному государственному контракту танкер должен быть передан заказчику в конце 2016 года", – говорится в сообщении.

Флотский источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что задержка может быть связана с уточнением требований флота к танкеру, в частности особенностям взаимодействия судна с вертолетом. Кроме того, требуются дополнительные испытания системы передачи грузов на ходу.

Он также опроверг информацию о проблемах с комплектованием экипажа судна из-за низких зарплат: "Размер заработной платы членов команды танкера не влияет на ход испытаний, экипаж в целом укомплектован и работает". В декабре 2018 года стало известно , что оклады экипажа танкера оказались ниже средних по отрасли.

Судно "Академик Пашин" заложили на Невском судоремонтно-судостроительном заводе в апреле 2014 года, спустили на воду в мае 2016 года. Изначально предполагалось, что передача флоту состоится в конце 2016 – начале 2017 года, однако ходовые испытания судна начались только в мае 2018 года.

Танкер представляет собой однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить и в северных широтах. Судно предназначено для перевозки как горючего для боевых кораблей, так и авиационного топлива и продуктов питания. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.

"Академик Пашин" сможет без швартовки к другому судну или кораблю передавать или принимать несколько видов жидких грузов: дизельное топливо, мазут, керосин, масло, воду, а также принимать, хранить, транспортировать и передавать сухие грузы (продовольствие, шкиперское и техническое имущество) с помощью системы траверзной передачи грузов в море.

Длина танкера проекта 23130 – 130 метров, ширина – около 21 метра, максимальная скорость хода – 16 узлов. Автономность – 60 суток. Экипаж – 24 человека.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Спецсудопроект
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