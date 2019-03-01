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Интерфакс-АВН

Российский проект резолюции по Венесуэле предусматривает диалог и посредничество - МИД РФ

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Здание ООН
Здание ООН. Фото: time.hasco.me.

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Российский проект резолюции по Венесуэле, который будет в четверг вынесен на СБ ООН, предусматривает задействование различных диалоговых и посреднических механизмов и порядок реализации гуманитарной помощи, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве в четверг.

"Российская делегация плотно поработала, предложив в собственном проекте резолюции куда более конструктивный и основанный на уважении Устава ООН и принципов международного права подход. Он включает задействование различных, в том числе с широким международным участием, диалоговых и посреднических механизмов, порядок координации и реализации международной помощи и других инициатив в отношении Венесуэлы", - сказала М.Захарова.

На заседании СБ ООН в четверг на голосование будут вынесены два проекта резолюции по Венесуэле - российский и американский.

""Я не стану предвосхищать итоги сегодняшнего заседания. Скажу только, что иллюзий в отношении готовности внять голосу разума и проявить конструктивный подход в контексте ситуации в Венесуэле мы не питаем. Мы реалистично подходим к ситуации", - отметила представитель МИД РФ.

"Россия продолжит последовательную разъяснительную работу с целью искоренения в международном общественном сознании самой мысли о возможности решения венесуэльской проблемы силовым путем. Будем и впредь оказывать действенную поддержку конструктивным международным механизмам и инициативам, направленным на внутриполитическое урегулирование в Венесуэле", - подчеркнула М.Захарова.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Компании
ООН
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