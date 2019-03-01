Войти
01.03.2019
Российская газета

Танковые войска Индии и Пакистана сравнили на фоне обострения конфликта

407
0
+1
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Индия располагает большим количеством основных боевых танков (ОБТ), нежели Пакистан, что теоретически даст ей преимущество в случае эскалации конфликта и столкновений с участием бронетехники. Вместе с тем фактическое состояние танковых войск обеих стран неизвестно, поэтому понять, сколько боевых машин смогут реально встать в строй, довольно сложно.

К такому выводу пришел обозреватель портала The Diplomat, сравнивший арсеналы ОБТ Индии и Пакистана. Как уже писала "РГ", ранее сухопутные войска конфликтующих сторон начали переброску дополнительной бронетехники к границе.

Индия

Индийская армия в настоящее время насчитывает более трех тысяч ОБТ, разделенных на 65 полков. Впрочем, состояние техники далеко не идеальное. Костяк танковых сил страны по-прежнему составляют 1900 советских Т-72М1, импортированных в 1980-х годах. Полторы тысячи из них планируется оснастить более мощными двигателями, новыми системами управления огнем, динамической защитой, системами обнаружения и подавления огня, а также новыми средствами связи и навигации. На сегодня модернизированы около 300 машин. По некоторым данным, более половины Т-71М1 по состоянию на декабрь 2018 года не были способны к боевым действиям.

Помимо этого индийская армия располагает двумя вариантами модернизированных российских танков Т-90, в общей сложности - около тысячи боевых машин.

Наконец, Индия эксплуатирует танк Arjun собственной разработки, основой для которого послужила конструкция немецкого Leopard II. В общей сложности было закуплено 124 такие машины, в целом проект признан неудачным из-за проблем с ходовой частью. По некоторым данным, половина из этих танков сейчас простаивает по причине различных технических проблем.

Пакистан

Номенклатура основных боевых танков в пакистанской армии более разнообразна. Всего на вооружении стоит около 2,4 тысячи ОБТ, разделенных на 50 полков. Основная часть сил (1100 единиц) - это танки Al-Zarrar, представляющие собой глубоко модернизированные китайские танки Тип 59-I (а они, в свою очередь, основаны на советском T-54A). К слову, по-прежнему эксплуатируется и около 50 старых T-54 и T-55.

Второй по численности тип ОБТ Пакистана - построенные по китайской лицензии танки Тип-69 II (400 единиц), они увидели свет еще в 1980-х. Продолжают этот ряд 270 бронемашин Тип 85-IIAP.

Кроме того, армия располагает 350 танками Al-Khalid - это совместная с Китаем разработка 1990-х годов, работы по модернизации этого ОБТ ведутся в постоянном режиме, скоро должна появиться уже третья версия.

С 1997-го по 2002 год Пакистан также купил у Украины 320 танков Т-80УД, в свое время обсуждалась их модернизация до уровня Т-84 ("Оплот"), однако началась она или нет - неизвестно. Как не ясно и то, каков общий уровень боевой готовности пакистанского бронетанкового корпуса.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Украина
Продукция
Arjun Mk II
Leopard-2
Type 59
МБТ-2000
Т-55
Т-72
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
15.08.2012
Символ боевой мощи
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
28.06.2011
Танки возвращаются на поля сражений современных войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 11:30
  • 3
Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции
  • 01.03 11:29
  • 18
Появилось видео нового боевого робота РФ
  • 01.03 10:58
  • 41
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 01.03 10:55
  • 13
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 01.03 10:43
  • 1
"Циркону" не страшна ни одна ПВО
  • 01.03 10:37
  • 2
"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане
  • 01.03 09:24
  • 1
ПТРК Nag сам находит цель: Индия обладает оружием, которого нет у России
  • 01.03 09:04
  • 1
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
  • 01.03 08:58
  • 1
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 01.03 08:25
  • 3
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 01.03 08:08
  • 13
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 01.03 07:14
  • 1
Размышления о СR929: Почему Китай разрабатывает "короля воздуха" совместно с Россией? (Феникс, Китай)
  • 01.03 06:19
  • 7
Меркава Mk.4 против Т-90М - у кого больше шансов на превосходство
  • 01.03 03:17
  • 1
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали "настоящий боевой дебют"
  • 01.03 03:11
  • 1
Полет в никуда