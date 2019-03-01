Танковые войска Индии и Пакистана сравнили на фоне обострения конфликта

Индия располагает большим количеством основных боевых танков (ОБТ), нежели Пакистан, что теоретически даст ей преимущество в случае эскалации конфликта и столкновений с участием бронетехники. Вместе с тем фактическое состояние танковых войск обеих стран неизвестно, поэтому понять, сколько боевых машин смогут реально встать в строй, довольно сложно.

К такому выводу пришел обозреватель портала The Diplomat, сравнивший арсеналы ОБТ Индии и Пакистана. Как уже писала "РГ", ранее сухопутные войска конфликтующих сторон начали переброску дополнительной бронетехники к границе.

Индия

Индийская армия в настоящее время насчитывает более трех тысяч ОБТ, разделенных на 65 полков. Впрочем, состояние техники далеко не идеальное. Костяк танковых сил страны по-прежнему составляют 1900 советских Т-72М1, импортированных в 1980-х годах. Полторы тысячи из них планируется оснастить более мощными двигателями, новыми системами управления огнем, динамической защитой, системами обнаружения и подавления огня, а также новыми средствами связи и навигации. На сегодня модернизированы около 300 машин. По некоторым данным, более половины Т-71М1 по состоянию на декабрь 2018 года не были способны к боевым действиям.

Помимо этого индийская армия располагает двумя вариантами модернизированных российских танков Т-90, в общей сложности - около тысячи боевых машин.

Наконец, Индия эксплуатирует танк Arjun собственной разработки, основой для которого послужила конструкция немецкого Leopard II. В общей сложности было закуплено 124 такие машины, в целом проект признан неудачным из-за проблем с ходовой частью. По некоторым данным, половина из этих танков сейчас простаивает по причине различных технических проблем.

Пакистан

Номенклатура основных боевых танков в пакистанской армии более разнообразна. Всего на вооружении стоит около 2,4 тысячи ОБТ, разделенных на 50 полков. Основная часть сил (1100 единиц) - это танки Al-Zarrar, представляющие собой глубоко модернизированные китайские танки Тип 59-I (а они, в свою очередь, основаны на советском T-54A). К слову, по-прежнему эксплуатируется и около 50 старых T-54 и T-55.

Второй по численности тип ОБТ Пакистана - построенные по китайской лицензии танки Тип-69 II (400 единиц), они увидели свет еще в 1980-х. Продолжают этот ряд 270 бронемашин Тип 85-IIAP.

Кроме того, армия располагает 350 танками Al-Khalid - это совместная с Китаем разработка 1990-х годов, работы по модернизации этого ОБТ ведутся в постоянном режиме, скоро должна появиться уже третья версия.

С 1997-го по 2002 год Пакистан также купил у Украины 320 танков Т-80УД, в свое время обсуждалась их модернизация до уровня Т-84 ("Оплот"), однако началась она или нет - неизвестно. Как не ясно и то, каков общий уровень боевой готовности пакистанского бронетанкового корпуса.

Алексей Иванов